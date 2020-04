La Pasqua di Antonella Clerici, dopo il nuovo arrivato la foto più bella con Vittorio Garrone

Sul profilo Instagram di Antonella Clerici ci sono solo foto piene d’emozioni, ogni scatto racconta qualcosa e di certo anche per lei e Vittorio Garrone questa Pasqua sarà diversa dalle altre. Sa bene di essere fortunata la Clerici ma sa anche di avere lavorato e dato tanto per avere oggi la serenità che si sta in parte godendo. Una foto tenerissima la ritrae con il suo compagno, uno scatto che definisce semplicemente con “Noi” e si ammira tutta la semplicità. Nel bosco ha ritrovato la sua vita, nel paesino dove ha scelto di iniziare una vita diversa ma pur sempre lavorando. Coraggio ed entusiasmo premiati e la sua reclusione in Piemonte con la sua famiglia fa meno male. In questa settimana c’è stata anche un’altra emozione in famiglia, la nascita di Potter, un altro puledro accolto come gli altri con tanta tenerezza. Antonella Clerici si trova esattamente nel posto dove vorrebbe essere, quello che ha scelto due anni fa quando ha deciso di lasciare Roma, la città che è stata la sua casa per 20 anni ma non solo.

ANTONELLA CLERICI LA SUA PASQUA 2020

La Clerici due anni fa ha anche lasciato un programma quotidiano di grande successo, La prova del cuoco, che senza di lei sta rischiando di chiudere per sempre. Si è ritrovata in provincia, ha deciso di vivere nel bosco di Arquata Scrivia, un paese che conosceva solo come uscita autostradale della Milano – Genova e come strada delle vacanze estive di quando era piccola.

E’ tornata alle origini, un una casa che è la sua favola. La Pasqua di Antonella Clerici e Vittorio Garrone purtroppo questa volta non sarà con tutte le persone care che vorrebbero accanto ma sarà con i figli di entrambi che stanno vivendo con loro la quarantena. Maelle ha pensato alle uova da dipingere, quelle non possono mancare sulla tavola di un pranzo importante, un giorno di festa che speriamo tutti segni davvero la rinascita.