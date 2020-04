Clio Make Up a casa dopo il parto e la piccola Grace è pazza di Gioia (Foto)

Il 22 aprile è nata la seconda figlia di Clio Make Up, la dolcissima Joy, madre e figlia sono da poco tornate a casa dopo il parto quasi in diretta (foto). Clio Zammatteo anche per la nascita della sua seconda bimba ha voluto mostrare a chi la segue da sempre quasi ogni momento per poi condividere la foto più bella. Joy appena nata sul suo seno, uno scatto meraviglioso che non ha bisogno di commenti. Così come non ha bisogno di parole l’espressione sul volto della primogenita quando ha visto arrivare sua sorella Grace. L’attendeva con ansia e anche questa volta Clio Make Up non ha resistito mostrando a tutti quel momento magico e pieno di emozioni. “Finalmente a casa con i miei amori Grace, Joy e Claudiettis” ha commentato al settimo cielo con la piccolina tra le braccia e la primogenita che al momento non mostra nessuna gelosia ma amore a prima vista per la nuova arrivata.

LA PRIMOGENITA DI CLIO ZAMMATTEO ACCOGLIE LA SORELLA

“Quando Grace ha visto Joy non credeva ai suoi occhi ha iniziato a baciarla, accarezzarla e a dire ‘Baby Sister Baby Sister!!’” ha confidato la dolce mamma per poi ringraziare tutti dell’affetto ricevuto, degli auguri, di come hanno accolto la nascita di Joy. “Voglio ringraziare dal profondo del cuore tutti voi per l’incredibile affetto con cui avete accolto Joy, per i dolcissimi messaggi di auguri e supporto e per essere sempre presenti…grazie ClioFamily!!!”.

In queste ultime settimane la Zammatteo non ha nascosto sui social le sue paure, le difficoltà di vivere a New York, la fuga in Virginia a casa di un’amica e il timore di non avere un medico che la conoscesse e potesse seguirla come ogni donna in dolce attesa vorrebbe. Tutto è andato bene e Clio ha un messaggio per chi aspetta un bimbo in questo momento: “Voglio mandarvi un grande abbraccio e tanta positività, l’amore e la vita vincono sempre!”.