La festa di compleanno di Chanel Totti, gli auguri più dolci di Ilary Blasi e papà Francesco (Foto)

Ha compiuto 13 anni ieri Chanel Totti e anche per lei festa di compleanno in casa perché ancora siamo in quarantena e la secondogenita di Ilary Blasi e Francesco Totti ha potuto festeggiare solo con la famiglia (foto). Mamma, papà, fratello e sorellina, la casa tutta addobbata con i palloncini e gli altri festoni, la torta con le fragole e il numero 13 su cui soffiare. Il desiderio sarà stato quello di rivedere i suoi amici, di tornare alla vita di prima. Si è lasciata fotografate questa volta Chanel, sempre così restia ad apparire sui social con i suoi genitori. Non potevano mancare le dediche di Ilary e Francesco per la loro bellissima figlia. Forse somiglia più al papà che alla mamma ma in ogni scatto con la conduttrice sembrano più due sorelle che madre e figlia. Tenerissime le foto con l’ex calciatore, come le parole che le ha rivolto. “Diventi sempre più bella… ogni anno che passa! Buon compleanno amore mio”.

FESTA IN CASA PER I 13 ANNI DI CHANEL TOTTI

“Ti auguro di continuare a sognare e meravigliarti ogni giorno di più… ti amo” e la foto scelta da mamma Ilary sulla spiaggia, abbracciate; arriva il commento dell’ex capitano della Roma: “Una più bella dell’altra”.

Come sempre Totti non sa quale foto scegliere, ne condivide tante per fare gli auguri alla sua bambina. La foto al tramonto, anche loro abbracciati, un bacio bocca a bocca quando era piccola e poi per lei la canzone “A te”.

Chanel sta crescendo e se prima appariva timida sui social e si nascondeva o allontanava sempre quando vedeva la sua mamma pronta per un video adesso anche il suo profilo è seguitissimo e nelle sue performance su Tik Tok coinvolge tutta la famiglia, anche la piccola Isabel e soprattutto il suo papà. Ilary Blasi ha già un erede?