Gli auguri di Francesco Totti a Ilary Blasi, una nuova dichiarazione d’amore (Foto)

Non è stato avaro di romanticismo Francesco Totti nel fare gli auguri a Ilary Blasi, nel dirle ancora una volta nel giorno del suo compleanno che è lei la donna della sua vita. Una serie di foto di Ilary Blasi da sola, con i figli e con lui. 39 anni per la conduttrice che oggi non avrà nessuna festa a sorpresa organizzata da suo marito né valigie da preparare per un altro bellissimo viaggio. L’anno scorso Totti e Ilary hanno festeggiato su una terrazza di Monte Carlo con gli amici più cari, quindi viaggio e festa a sorpresa in un unico regalo. Questa volta è diverso, lo è per tutti, il compleanno durante l’emergenza coronavirus e il lockdown però non limitano l’ex capitano della Roma nel dire a sua moglie ancora una volta “Ti amo”. tanti cuori rossi per lei. “Auguri amore mio” e Francesco si conferma ancora una volta il più romantico e innamorato.

FRANCESCO TOTTI DEDICA A ILARY BLASI UN VIDEO CON I MOMENTI PIU’ BELLI

Stanno insieme da 17 anni e a parte qualche pettegolezzo prima delle nozze non hanno mai subito crisi. Tre figli meravigliosi e un amore che hanno saputo curare e proteggere. Al di là di tutto il successo sono sempre rimasti loro stessi. Come tutti hanno tanta voglia di uscire, di incontrare gli amici e di viaggiare.

A Pasquetta Francesco Totti aveva già inviato un messaggio sui social: “Rimaniamo a casa, non andiamo in posti di mare o in giro per la città. Adesso che stiamo vedendo la luce, cerchiamo di continuare così. Abbiamo fatto uno sforzo di un mese e mezzo, non buttiamo tutto al vento in questi ultimi dieci giorni di isolamento. Anche a me piacerebbe andare a Sabaudia, ma non lo faccio: ci sarà tempo per recuperare tutto”. Magari sperava che per il compleanno di Ilary sarebbe stato diverso ma intanto siamo tutti ancora a casa. Auguri Ilary!