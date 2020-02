Ilary Blasi e Francesco Totti si divertono sulla neve innamorati e in gran forma (Foto)

Dopo il Capodanno da sogno alle Maldive per Ilary Blasi e Francesco Totti c’è la neve, una settimana bianca a Madonna di Campidoglio con figli e amici al seguito (foto). Inseguita dai paparazzi la coppia non è per niente dispiaciuta, anzi aggiunge selfie e Instagram stories dimenticando per un po’ il lavoro. L’Isola dei famosi per il momento sembra allontanarsi, la Blasi avrebbe dovuto condurlo ad aprile ma i pettegolezzi al riguardo sono tanti e non c’è ancora niente di preciso. Di certo per i Totti c’è il loro amore che resiste al passare del tempo. Selfie di coppia, dediche e cuori rossi non mancano mai per Ilary e Francesco che in Trentino sono più in forma che mai. Circondati da famiglia e amici poco importa se c’è sempre per loro l’assedio dei paparazzi, proseguono infatti a sciare e a divertirsi come se fossero soli tra gente che non li riconosce.

ILARY BLASI SEMPRE PIU’ LEGATA AI SOCIAL

Dal suo debutto su Instagram a oggi le foto che posta la conduttrice Mediaset sono sempre più numerose, dalle imprese sciistiche alle stories con le amiche ma soprattutto i selfie con il suo Francesco. In questi giorni di vacanza sulla neve Ilary Blasi ha mostrato colazioni e pranzi allo Chalet Fiat, qualche dettaglio della camera, piste innevate e look fluorescenti.

La Blasi non rinuncia al suo look impossibile da non notare, sarà magari anche un modo per farsi riconoscere dai figli sulla neve tra tante persone. Al momento manca ancora la foto ufficiale della famiglia Totti al completo, quella in genere arriva quando la vacanza sta finendo e il ricordo dei giorni trascorsi insieme in piena felicità non può mancare. Per saperne di più sui prossimi progetti della conduttrice non ci resta che attendere le anticipazioni dei reality show, forse attende anche lei ansiosa.