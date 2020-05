Nicole Rossi dopo Il Collegio sono arrivati gli attacchi di panico

Anche Nicole Rossi ha deciso di parlare degli attacchi di panico arrivati con il successo, dopo Il Collegio. In coppia con Jennifer Poni ha vinto l’ultima edizione di Pechino Express, forse più forte di questa nuova esperienza e di essere riuscita a dimostrare tanto a se stessa e agli altri ha trovato il modo per tirare fuori un malessere che purtroppo è comune a molti. Bisogna parlarne per aiutare chi si vergogna e si chiude in se stesso per fare capire che è un problema che si può risolvere ma che non sempre si riesce da soli. Anche Paola Perego ha appena affrontato il Mostro, come lo chiama lei, pubblicando in un libro i suoi 30 anni vissuti con gli attacchi di panico. Nicole Rossi è giovanissima e successo e critiche l’hanno travolta.

NICOLE ROSSI E’ RIUSCITA AD AFFRONTARE GLI ATTACCHI DI PANICO

Non si lascia più travolgere adesso, riesce ad affrontare un attacco di panico, a gestirlo, ha capito che è lei che comanda. Ha sofferto molto e adesso tira tutto fuori. Ha confidato tutto al settimanale F. Sembra così forte e dura e invece anche lei come molti vive questo disturbo che spesso può anche modificare la vita, impedire tanto, come è accaduto a Paola Perego.

E’ fiera di se stessa Nicole e non solo per avere vinto il reality di Rai 2: “La consapevolezza che oggi so affrontare un attacco di panico. Ne ho sofferto un bel po’: una conseguenza del successo e delle critiche che mi hanno travolta dopo Il Collegio”. Accanto a lei anche il suo fidanzato, Riccardo Paolino, l’ha aiutata è anche il suo migliore amico, una fortuna, una spalla su cui non tutte possono sempre contare. Non a caso si è innamorata per la sua sensibilità e se lo tiene ben stretto.