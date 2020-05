Antonella Clerici esce per la prima volta, capelli perfetti ma la tinta l’ha fatta da sola (Foto)

Biondo perfetto per i capelli di Antonella Clerici e c’è chi ha dubitato si trattasse di una tinta fatta da una professionista, invece è stata tutta opera della conduttrice (foto). La Clerici non ama di certo le polemiche ma queste sono sempre dietro l’angolo e quando è il caso risponde per chiarire ogni cosa. “Mi piacerebbe sapere come fai ad avere i capelli in ordine (parlo di meches) che noi parrucchieri siamo chiusi da 2 mesi…” ha chiesto una follower curiosa e forse anche un po’ indispettita dalla chioma perfetta di Antonella Clerici. Un bel complimento vista la sua risposta: “Ho fatto la tina da sola sul davanti” ha risposto la diretta interessata con un sorriso. In pratica è ciò che abbiamo fatto più o meno tutte ma non tutte con lo stesso risultato. I capelli ricci aiutano e il lavoro svolto sembra essere perfetto, a differenza del piccolo disastro combinato da Simona Ventura che ha sempre confessato di non essere capace né con i capelli né con il trucco.

ANTONELLA CLERICI MASCHERINA E PRIMA USCITA

Prima che rispondesse alla follower curiosa in tante l’avevano già difesa pensando che magari qualcuno a casa l’avesse aiutata. No, ha fatto tutta da sola, sempre pronta con le su dirette Instagram, per un collegamento in tv, ne ha fatti tanti. Oggi invece prima uscita: “Oggi esco… buon week a tutti voi, serenità e amore oltre le mascherine un sorriso”.

Il messaggio è chiaro, possiamo uscire ma rispettando tutte le regole, non dimenticando mai la mascherina. Antonella Clerici come tutti è rimasta in casa in questa quarantena, con la sua famiglia allargata. Adesso è pronta per continuare i suoi progetti di vita, anche in tv. La rivedremo a settembre, sembra in un nuovo show, in qualcosa che le somiglia.