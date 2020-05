Antonella Clerici sogna uno show dalla sua fattoria, l’idea piace a tutti (Foto)

Di tempo per pensare, creare, progettare Antonella Clerici ne ha avuto tanto e a Tv Sorrisi e Canzoni ha svelato il suo sogno: uno show dalla sua fattoria (foto). Non è la prima volta che pensa a qualcosa del genere, già prima del suo allontanamento dalla Rai aveva immaginato a un cooking show dalla sua casa nel bosco, adesso tutto potrebbe diventare realtà. Stefano Coletta è con lei, il suo pubblico l’ha sempre sostenuta, la voglia di portare novità in tv è alta e adesso non resta che attendere le anticipazioni. “Vivo felice circondata dalla natura e ho proposto alla Rai di condurre un programma da qui” ha confidato alla rivista Antonella Clerici, quindi è tutto reale, non è solo un sogno e immaginiamo che dall’alto le diranno di sì. Sarà un cooking show o un altro genere di programma, magari una nuova avventura televisiva. Fu lei venti anni fa a proporre di cucinare in tv, nessuno avrebbe scommesso su La prova del cuoco, invece il successo guadagnato sul campo l’abbiamo visto tutti.

IL NUOVO PROGRAMMA DI ANTONELLA CLERICI DALLA CASA NEL BOSCO

Le idee della Clerici sono chiare, l’intenzione è quella di divertirsi, di essere se stessa, quindi niente più programmi di cui non è convinta. La casa nel bosco in cui vive con Vittorio Garrone e Maelle la considera una fattoria, niente di così chic come qualcuno pensa ma molto di più. Il contatto con la natura e gli animali l’ha riportata in un’altra dimensione, uno stato di benessere che magari le piacerebbe far vivere anche ai suoi telespettatori.

Chissà cosa bolle nelle sue pentole, a cosa avrà pensato in tutte queste settimane, quali collaboratori vorrà avere accanto. A settembre non c’è dubbio che lei in tv ci sarà, più carica di prima.