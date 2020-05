Antonella Clerici commossa a Domenica In per la sua famiglia, c’è anche Maelle con la sua torta (Foto)

Un’emozione dietro l’altra oggi per Antonella Clerici che in collegamento con Domenica In ha seguito le immagini ripensando al passato, ha parlato della sua famiglia, della mamma che non c’è più da tanto, del papà che sta bene ma che vive distante da lei. Lacrime piene di ricordi per la conduttrice che per Mara Venier e il pubblico di Domenica In ha anche chiesto un saluto a sua figlia Maelle. Bellissima la figlia di Antonella Clerici, è sempre apparsa più grande della sua età, invece ha solo 11 anni. Non poteva mancare la torta della piccola pasticcera, Maelle prepara sempre dolci in casa e per la festa della mamma ne ha fatta una a sorpresa. Pan di Spagna e crema rosa, la sua dedica è dolcissima. Non appare facilmente sui social e in tv ma questa volta ha detto sì alla sua mamma.

ANTONELLA CLERICI RICORDA LA SUA BELLISSIMA MAMMA

Questa mattina aveva già postato una foto della sua mamma e a Domenica In ha ricordato quanto fosse bella e il suo desiderio di fare l’annunciatrice. Sarebbe stata molto orgogliosa di sua figlia ma purtroppo è andata via troppo presto. Le foto di Antonella Clerici bambina; racconta che la sua famiglia è piccola, sua sorella non ha figli ed è molto legata alla sua Maelle. Una famiglia composta da poche persone ma con tanto amore da condividere.

Ancora tante emozioni per la conduttrice ospite, l’amore per gli animali e c’è Oliver che le resterà per sempre nel cuore. Le era stato regalato per i 40 anni, un’età importante, ha vissuto con lei fino ai 55 anni, con lei ha vissuto le cose più importanti della sua vita, anche le sere in cui era sola a casa e lui il suo compagno di vita importante.

Si commuovono insieme Mara e Antonella, felici di essere insieme nello stesso programma, purtroppo a distanza, forse un giorno saranno ancora insieme al comando di una trasmissione che il pubblico non potrà che amare.