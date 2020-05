Le Vip si preparano alla prova costume e sfoggiano il bikini in casa (FOTO)

L’estate è ormai alle porte e come ogni anno, con l’arrivo della bella stagione è tempo della tanto temuta prova costume. E questo 2020 è più temuta che mai visto che siamo stati tutti quanti in quarantena! Certo è che le donne del mondo dello spettacolo hanno mostrato sui social network la loro prova costume, con tanto di bikini provato in casa. Ancora non sono chiarissime le modalità con cui si potrà andare in spiaggia ma le nostre vip si portano sicuramente avanti! Dalle sorelle Rodriguez, a Paola Turani e Alessia Marcuzzi, scopriamo insieme i costumi dell’estate vip 2020.

Estate 2020, la prova costume delle vip più belle superata a pieni voti con i costumi da bagno

Belen e Cecilia Rodriguez hanno iniziato già da tempo a pubblicare sui social network la nuova collezione di Me Fui. Bellissime come sempre e sempre più belli anche i loro costumi da bagno. Se Belen opta più spesso per il costume intero, sembra che Cechu preferisca il bikini. Anche la conduttrice Alessia Marcuzzi sta postando da alcuni giorni le foto in costume, super in linea come sempre! Ma nella lunga lista non mancano ovviamente le modelle. Dayane Mello è una di loro, per esempio. L’ex viaggiatrice di Pechino Express, sta condividendo davvero tantissimi scatti con i suoi costumi da bagno 2020 e, anche se senza il mare come sfondo, è bellissima. Immancabile Paola Turani, l’influencer ha presentato al suo esercito di followers la collezione Turyxwikini. I costumi della meravigliosa Paola stanno facendo, tra l’altro, il giro di Instagram visto che in tantissime stanno mostrando bikini e costume intero, vip comprese: dalla giovane attrice Maria Sole Pollio fino alla collega e amica Giulia Valentina.

Ecco qui di seguito alcune foto delle vip alle prese con la prova costume 2020:

Ovviamente hanno superato tutte a pieni voti la prova. Ma in fatto di costumi? Quello va molto a gusto, chiaramente. Fateci sapere qual è il vostro preferito!