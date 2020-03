Paola Turani tira fuori tute e pigiami e anche in quarantena è perfetta (Foto)

Per tutte noi non è certo tempo di abitini da sfoggiare, in casa tutte in tuta e pigiama, come Paola Turani (foto). La splendida modella e influencer si adegua e mentre pensiamo che con gli ultimi saldi avremmo dovuto fare acquisti diversi, ci dà un po’ di lezioni sul come sentirsi un po’ meglio anche in casa. In questa quarantena è cambiato tutto, il nostro stato d’animo prima di tutto ma un po’ di leggerezza è necessaria così anche il mestiere delle influencer si adegua. Paola Turani prosegue tenendo compagnia a tutti i follower e tutti i giorni deve inventare nuovi contenuti. A seguirla ben 1,3 milioni di persone e se shooting ed eventi mondani sono annullati per tutti trova ugualmente il modo per intrattenere tutti.

“I SABATO SERA DI QUALCHE MESE FA VS I SABATO SERA DI OGGI” – SCRIVE PAOLA TURANI

Due foto a confronto allo specchio e Paola Turani come tutte è passata dagli abitini e il make up perfetto alle tute ma anche così possiamo sentirci bene, a nostro agio e affrontare con energia le nostre giornate in casa. L’outfit da casa ci accomuna tutte e ci pensa la Turani con i riconoscibilissimi brand a suggerire quelli giusti. Tutte in casa abbiamo felpe e pantaloni comodi.

Da Adidas con i suoi segni grafici a Intimissimi con i pigiamini da sfoggiare davanti alla tv o mentre sistemiamo casa, perché no, lo facciamo tutte. Ogni tanto Paola sceglie anche qualche vestitino carino da mostrare alle sue seguaci, perché presto tutto finirà, andrà tutto bene e torneremo a indossare i vestiti che abbiamo nel guardaroba.

Le armi vincenti della splendida influencer che da poco ha coronato il suo sogno d’amore sono oltre alla evidente bellezza, l’ironia e la semplicità. Il suo mestiere prosegue e si adegua, continua a lavorare, di certo molto meno e da casa.

