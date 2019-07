Il matrimonio di Paola Turani: i dettagli degli abiti, il colore per le nozze e le fedi (Foto)

Meno di una settimana fa il matrimonio di Paola Turani e Riccardo Serpellini ha fatto sognare tutti per la bellezza e il romanticismo, davvero una favola moderna (foto). Passano i giorni ma ancora si parla tanto delle nozze della splendida modella e influencer e si guardano anche i dettagli, primi tra tutti quelli sugli abiti della sposa, sui tre abiti di Paola Turani, ognuno con un nome; poi ci sono i testimoni, le damigelle e il colore scelto, meraviglioso. Non finisce qui perché i petali di rose lasciati cadere sul tappeto dalle bambine al passaggio della sposa hanno dato il via alle emozioni ma anche i due cani della coppia hanno fatto gioire tutti i presenti. Sono stati Gnomo e Nadine a portare le fedi mentre tutti scattavano foto su foto. La modella non ha infatti vietato scatti o video, il massimo della libertà per gli invitati a quello che al momento è davvero il matrimonio più bello tra tutti.

FAIRY DRAMY E DIAMOND SONO I TRE ABITI DA SPOSA DI PAOLA TURANI

I Torpella hanno detto sì dopo otto anni d’amore. La modella e influencer bergamasca e il suo compagno hanno coronato il loro sogno d’amore sul Lago di Garda e tutto è stato perfetto, tutto è stato organizzato in modo incantevole. I tre abiti da sposa che Atelier Emé ha creato per Paola Turani li abbiamo già visti ma nel dettaglio vi colpiranno ancora di più.

Le foto del matrimonio di Paola Turani

Il primo abito da sposa per il sì di Paola Turani, l’ha voluto bianco ma cin un tocco di “rosino” e si chiama Fairy, un bustier ricamato a mano di luminosi cristalli e voluminosa gonna in tulle sulle sfumature del rosa. Il secondo abito si chiama Dreamy e Paola l’ha indossato al ricevimento e per il taglio della torta, un abito sensualissimo, a sirena color avorio con profonda scollatura sulla schiena e trasparenze tra pizzo e tulle. Infine con Diamond ha avuto il suo abito speciale, comodo, sbarazzino con le frange di luminosi cristalli, color avorio.

Le damigelle con gli abiti dello stesso atelier in color malva, questa la nuance scelta per tanti dettagli. Ogni damigella indossava un modello personalizzato. Infine, le fedi di Pasquale Bruni con incisa la parola amore.