Caterina Balivo allarga la famiglia mentre è in vacanza all’Argentario (Foto)

Caterina Balivo è ancora in vacanza all’Argentario, nella splendida villa c’è tutta la sua famiglia, da qualche giorno ancora più allargata. La foto di Ermes è dolcissima, lui è un gattino appena arrivato in famiglia, il nuovo membro della famiglia che ha già fatto innamorare tutti, anche Caterina Balivo che non si aspettava di sciogliersi per un cucciolo a cui dà il benvenuto sui social: “Benvenuto Ermes, messaggio di tenerezza”. I figli Guido Alberto e Cora le chiedevano da tempo un cane, alla fine la conduttrice e suo marito hanno scelto un gattino trovando un accordo per tutti. Un’estate in pieno relax per la Balivo. Suo marito continua ad avere paura del covid, non esce facilmente, non desidera incontrare persone che non conosce, anche se alla fine Caterina lo convince a fermarsi a bere qualcosa insieme durante l’allenamento in bici.

CATERINA BALIVO CEDE ALLO SPORT E ALLA CUCINA

Ha sempre confessato di invidiare chi fa sport ed è felice, per lei è invece una vera tortura. Ha deciso di provarci con il ciclismo ma fa davvero tanta fatica. Sa che è necessario, deve fare qualcosa se vuole fermare un po’ il tempo che passa. Tra le foto che posta su Instagram l’abbiamo vista anche in canoa, insomma Caterina Balivo ce la sta mettendo davvero tutta per non essere più così pigra.

Anche in cucina forse è diventata un po’ più brava. Ogni tanto ci prova anche con i primi piatti oltre che con il gelato fatto in casa. Intanto, si gode la sua bellissima famiglia allargata, con i figli di Guido Maria Brera, i loro piccolo Cora e Guido Alberto e anche gli amici più cari.

Chissà se ha ha già ricevuto qualche proposta per un nuovo programma, se ha pensato a un nuovo progetto o se davvero ha bisogno di una pausa per poi tornare con più energia.

Caterina Balivo allarga la famiglia mentre è in vacanza all’Argentario (Foto) ultima modifica: da