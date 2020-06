Caterina Balivo inaugura l’estate con lo slip a vita alta, il costume che nasconde la pancia (Foto)

Caterina Balivo finalmente si mostra in costume anche questa estate 2020, aveva bisogno di abbronzarsi un po’ e di indossare il modello giusto (foto). Questo è l’anno dello slip a vita alta, del costume panciera, il costume che nasconde la pancetta. Attenzione, nasconde la pancetta ma se i chili in più sono troppi magari l’effetto è il contrario. Certo dipende anche dalla capacità del costume di trattenere la pancetta ma di certo Caterina Balivo non ha bisogno di un costume che le nasconda le imperfezioni, non ne ha anche se, come tutte le donne, è convinta del contrario. Nel video postato pochi minuti fa sui social la conduttrice tv infatti fa proprio notare che ha indossato lo slip a vita alto, lo sistema e con la sua ironia cerca di darsi un tono e di mettersi in posa, come fanno tante altre vip. La verità è che nemmeno questa volta ha faticato per la fatidica prova costume.

CATERINA BALIVO NON AMA ALLENARSI

L’ha confidato più volte, invidia chi si allena con piacere, chi al mattino si alza presto per correre o fare qualunque altra attività sportiva. Lei ci sta provando ma non sa se resisterà. Non ha problemi a dire che dopo due gravidanze la pancia non è più perfetta e che il lato b senza esercizi non è più lo stesso di un tempo.

Questa estate 2020 però il rimedio sembra sia quello giusto, lo slip a vita alta è delizioso, sexy e capace di nascondere la pancetta, il ventre un po’ rilassato di tante mamme.

La Balivo è in Toscana, in una casa bellissima con tutta la sua famiglia allargata, iniziano così le sue meravigliose vacanze al mare, per poi spostarsi tutti a Capri. Attendiamo gli altri modelli di questa estate 2020.

Caterina Balivo inaugura l’estate con lo slip a vita alta, il costume che nasconde la pancia (Foto) ultima modifica: da