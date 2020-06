Caterina Balivo sommersa dalle critiche per la tinta fai da te (Foto)

Questa volta in pochi hanno creduto a Caterina Balivo che copriva i capelli bianchi con la tinta fai da te, la conduttrice come tanti altri personaggi famosi ha inserito un po’ di pubblicità sui suoi profili social e questo non va giù a molte persone (Foto). La Balivo forse sta esagerando, il suo pubblico non è abituato a vederla in stile influencer e questa volta la tinta fai da te non è stata apprezzata da tutti. E’ un lavoro come un altro e se la conduttrice pubblicizza un prodotto nessuno è obbligato a comprarlo, ma le critiche sono arrivate subito con gli ultimi video. Durante la quarantena Caterina Balivo ha davvero fatto la tinta in casa, tutto da sola, ma ha anche mostrato ogni passaggio, l’abbiamo vista con la tinta sulla sua chioma. Durante il lockdown non c’era la possibilità di andare dal parrucchiere e suo figlio Guido Alberto le aveva fatto notare i capelli bianchi. Pubblicità o meno in quel caso è piaciuto molto a tutti il suo fai da te, ieri invece un po’ meno.

CATERINA BALIVO FA LA TINTA AI CAPELLI DA SOLA?

No, questa volta non ci ha creduto quasi nessuno. Ha aggiunto l’hashtag adv e non ha certo nascosto che si trattasse di una pubblicità ma a molti è apparso fin troppo evidente che non avesse fatto nessuna tinta. Ha preparato la miscela con un abitino bianco che i parrucchieri sconsigliano sempre, ma al momento dell’applicazione ha interrotto il video per poi apparire con i capelli colorati e la messa in piega, tutto fai da te. Ci crediamo?

E’ questo che non è piaciuto a molti follower che invece adorano quando un personaggio famoso pubblicizza il prodotto ma lo prova. In realtà Caterina Balivo l’ha già provato durante la quarantena ma non è lo stesso. Insomma, almeno uno shampoo avrebbe potuto farlo ed essere più furbetta.

“Peccato che nel video di Instagram faccia finta di usare quel prodotto ( lo prepara ) ma non lo applica sui capelli e dopo fa vedere il risultato, che è identico al precedente, visto che in un’ altra story, sempre di Instagram è dal parrucchiere per la tinta ed il taglio” uno dei tanti commenti.

