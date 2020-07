Le vip in bikini, l’estate 2020 da Melissa Satta a Federica Nargi: chi è la più bella? (Foto)

L’estate 2020 è esplosa un po’ in ritardo quest’anno, in genere le vip come Melissa Satta, Federica Nargi, Martina Colombari e tutte le altre anticipano il gran caldo e mostrano i loro bikini (foto). La prova costume però non cambia, tutte si sono fatte trovare in gran forma, anche se in realtà forse lo sono sempre, anche in pieno inverno. C’è chi magari doveva rassodare un po’ di più alcuni punti, chi invece ha dovuto prendere qualche chilo ma tra pose e bikini coloratissimi tutte le vip superano la prova costume estate 2020. Prima del debutto in spiaggia Melissa Satta aveva avvisato che stava per seguire una dieta adatta abbinata al giusto allenamento. Il risultato è evidente, allenamento e dieta hanno funzionato, non aveva certo peso da perdere ma desiderava modellare di più il suo corpo. Melissa è in Sardegna, sulla sua isola con la sua famiglia, Federica Nargi è invece in Puglia con gli amici.

LE VIP AL MARE IN ITALIA PER L’ESTATE 2020

Bellissima come sempre Federica Nargi con il suo bikini colorato, pronta a dividersi tra le sue bambine e i bagni di sole. Curve e sorrisi, ancora una volta si presenta così Laura Torrisi, sexy come sempre ma senza nessun eccesso. Tra le vip in costume questa estate c’è anche Miss Italia 2019, Carolina Stramare. Dal Cilento un’altra Miss, Daniele Ferolla. Elisabetta Gregoraci è sempre al massimo della tonicità, un corpo davvero invidiabile.

Anche Michela Coppa è in Puglia, lei è davvero sempre in gran forma, non smette mai di allenarsi. Martina Colombari dopo avere risposto a tono a chi le dice che è troppo magra è finalmente tornata nella sua Romagna.

Deliziosa anche Matilde Brandi ma la lista è lunghissima e poi ci sono le vip col pancione mentre attendiamo la prova costume delle altre.