Simona Ventura pubblica una foto in bikini senza filtri e lancia un messaggio: “Non abbiate paura”

Siamo ossessionati da un mondo in cui donne e uomini devono mostrarsi sui social solo nella posa migliore, con il profilo migliore, mentre fanno qualcosa di speciale. Una ossessione pericolosa che porta molte persone a sentirsi inferiori, a compiere gesti insensati. Ed è giusto che uomini e donne dello spettacolo facciano quello che oggi ha fatto Simona Ventura: mostrarsi sui social senza filtri. Certo le foto scattate da professionisti sono sempre belle da vedere, ma le immagini ritoccate con il photoshp che ci mostrano una realtà che non esiste, hanno stancato. E la Ventura, dopo tutto quello che ha passato, dall’accoltellamento di suo figlio, ai mesi infernali vissuti da tutti in Italia, decide di mostrarsi senza filtri. La sua estate inizia con una immagine di una donna normale, una donna di 55 anni che si mostra in bikini per quello che è. In passato la Ventura ha ricorso al chirurgo estetico e non lo ha mai nascosto; oggi però che è serena con un compagno che ama al suo fianco, con una bellissima famiglia e che sa di essere una donna che non ha bisogno di mostrarsi con i filtri, lancia un bel messaggio per tutti.

SIMONA VENTURA SI MOSTRA SUI SOCIAL IN BIKINI SENZA FILTRO

Ed ecco il messaggio di Simona Ventura che accompagna questa immagine:

Estate 2020 #nofilter #nophotoshop Eccomi qui ad #Alassio in questa #Estate particolare, fiera dei miei #55 anni. È una scelta forte, visto che ormai viviamo in un mondo ossessionato dall’essere perfetti, cancellando ogni difetto (perlomeno superficialmente). Io che ho vissuto le mie esperienze di vita al momento giusto, ora, dopo quello che abbiamo passato, sono serena! Sapendo che, a parte la pancetta che davvero è difficile debellare (soprattutto perché alla fine, sono una buona forchetta 😂) faccio ancora la mia porca figura 😂😂. Non abbiate paura, poiché ognuna di noi ha la sua immensa bellezza! ♥️

In pochi minuti sono arrivati migliaia di commenti di gente comune e non solo, tutti a complimentarsi con Simona per il gesto e il messaggio che ha voluto lanciare ma anche per la sua bellezza.

