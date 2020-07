Il metodo di Sonia Bruganelli per nascondere la pancia dai paparazzi fa incetta di like

Estate e prova costume: mai così complicata come per il 2020. A causa della quarantena a quanto pare, molte signore e molti signori, hanno messo su qualche chiletto di troppo difficile da smaltire in così poco tempo prima delle ferie estive e del bagno al mare. A quanto pare ne sa qualcosa Sonia Bruganelli che, in vacanza a Ibiza, scherza e ironizza, come spesso fa sui social, sulla presenza dei paparazzi in spiaggia.

La moglie di Paolo Bonolis si sta godendo qualche giorno di relax al mare, proprio a Ibiza che quest’anno, da meta prediletta per giovanissimi e amante della discoteca, è stata invece ribattezzata come luogo in cui si può andare alla scoperta della natura e delle oasi di verde che questa meravigliosa isola custodisce.

SONIA BRUGANELLI A IBIZIA E IL METODO PER NON FARSI BECCARE DAI PAPARAZZI

La Bruganelli si diverte anche al mare, questo è chiaro ma avendo notato dei paparazzi, ha trovato un metodo per far si che non pubblichino nessuna foto “compromettente”. Quando i servizi non sono posati al mare, capita spesso che magari una posizione sbagliata mostri qualcosa che avremmo preferito non si vedesse.

L’imprenditrice ci scherza su e mostra il metodo che ha inventato per non farsi beccare “in pose” inopportune, dai paparazzi pronti a scattare mentre lei si diverte a fare il bagno. Il paparazzo sotto l’ombrellone mentre Sonia fa il bagno vestita!



Paparazzo non avrai la mia pancia!!!😂😂#newlook #newtrend2020😅 #🚫📸

Questa la frase ironica postata da Sonia che, come potrete vedere dalla foto pubblicata all’inizio di questo articolo, ha deciso di fare il bagno completamente vestita. Al momento non possiamo dirvi se ha passato la prova costume oppure no ma di certo ha superato l’esame simpatia e per una volta, sui suoi social, non ci sono solo messaggi cattivi ma anche qualche risatina…

Che ne pensate di questo metodo anti pancia al mare?

