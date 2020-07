Il commento di Caterina Balivo a Elisa Isoardi che prepara la marmellata senza un filo di trucco (Foto)

Dopo qualche giorno di assenza dai social Elisa Isoardi è tornata con i suoi post per il suo pubblico e nella foto pubblicata poco fa mostra il suo lavoro. Elisa Isoardi sta preparando la marmellata, anzi la confettura di ciliegie. Immediato il commento di Caterina Balivo che chiede all’amica e collega di fare un barattolino anche per sua figlia Cora. Un modo come un altro per restare tutti sui social, visto che di tempo sia la Balivo che la Isoardi in questo periodo ne hanno davvero tanto. Elisa Isoardi è ormai orfana non solo de La prova del cuoco ma di qualunque altro programma. Si attende l’annuncio ufficiale di ciò che dovrà condurre ma sappiamo già che sarà nel cast di Ballando con le Stelle. Caterina Balivo ha invece deciso di allontanarsi per un po’ dalla tv trovando il coraggio di lasciare Vieni da me non solo per godersi la famiglia ma anche per puntare ad altro, magari alle prime serate. Nell’attesa una cucina davvero, l’altra ci prova ma con scarso risultato.

ELISA ISOARDI IN CUCINA HA VOGLIA DI CONFETTURA DI CILIEGIE

Deve essere davvero brava in cucina Elisa, l’ha dimostrato più volte a La prova del cuoco, lei le mani le sporca davvero e infatti le ha un bel po’ colorate per togliere il nocciolo alle sue ciliegie. Quanti barattoli di marmellata riuscirà a preparare? A giudicare dalle ciliegie poche ma se poi anche Caterina Balivo ne desidera uno per la sua bimba.

“Per favore un barattolino per Cora che ne va pazza. Grazie” ha chiesto l’amica campana beccandosi subito una serie di commenti a difesa del lavoro di Elisa. C’è chi le ha consigliato di preparare la confettura come fa Elisa, chi di sporcarsi le mani, chi ha addirittura sottolineato le differenze tra le due conduttrici.

Pensavamo di diventare tutti più buoni e saggi dopo la quarantena e con la paura del coronavirus, invece sembra che i commenti siano anche peggiorati. Alessandra Spisni le fa i complimenti, lei ed Elisa sono molto legate; chissà se le vedremo ancora insieme in qualche nuovo programma.