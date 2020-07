Per la prima volta Elisa Isoardi parla della storia d’amore con Alessandro Di Paolo (Foto)

Elisa Isoardi oggi è single e solo adesso parla di Alessandro Di Paolo della loro relazione, che magari non è durata a lungo ma che ha sempre cercato di proteggere. Di foto di Elisa Isoardi con Alessandro Di Paolo ne abbiamo viste un bel po’ ma la in tv la conduttrice era sempre pronta a ribadire che non aveva accanto un compagno. Non hanno mai ufficializzato la loro storia d’amore ma forse non c’è stato nemmeno il tempo per farlo e alla rivista Oggi la Isoardi racconta come è andata e il loro rapporto nel presente. Non manca qualche commento su Matteo Salvini, una storia importante che non può svanire in pochi anni, restano tanti ricordi. Elisa confessa che non è una donna semplice, che per starle accanto serve intelligenza.

ELISA ISOARDI: “SONO SINGLE DI TESTA”

Basta già questa sua dichiarazione per rendere chiaro a chi desidera corteggiarla che tutto sarà un po’ complicato. “Sono single di testa, abituata a essere autonoma. Serve grande intelligenza per starmi accanto” ne è consapevole Elisa che poi parla per la prima volta della relazione con Alessandro Di Paolo: “I tempi non erano maturi, ma lui c’è e ci sarà sempre, perché prima di tutto resta un caro amico”. Quindi è durata poco o non è mai iniziata? Forse c’è ancora speranza per quell’amore?

Una battuta anche su Salvini, sul fatto che lei scegliesse i suoi vestiti, anche i calzini: “Credo sia naturale che una donna badi anche all’abbigliamento del proprio compagno… Io non sono una tipina semplice, siamo stati entrambi ingombranti l’uno per l’altro”. Qualche rimpianto?

Così bella potrebbe avere tutti i fidanzati che desidera ma sembra sia davvero difficile farla innamorare. Tante volte a La prova del cuoco ha raccontato di come conosca bene Paestum, Battipaglia e altri luoghi della provincia di Salerno, tutto per merito di un grande amore, anche quello da non dimenticare.