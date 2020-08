Gianni Sperti cambia look e spiega il perché della trasformazione (Foto)

Piacerà a tutti o meno il nuovo look di Gianni Sperti questo a lui non interessa perché aveva bisogno di una trasformazione e l’ha fatto (foto). Sperti è diventato biondi platino, è passato dai colori scuri a quelli ben più chiari e davvero il cambiamento è forte, evidente. E’ proprio il caso di dire che l’opinionista di uomini e Donne ha fatto un bel colpo di testa. Già nei giorni scorsi aveva schiarito di molto la sua chioma ma adesso è biondo platino. Prima lo scatto per le vie di Napoli confidando “Nuovo me”, poi il video con il nuovo colore e infine la spiegazione che inizia con la parola “CAMBIARE” scritta così come a volerne mettere in evidenza l’importanza.

GIANNI SPERTI IL SUO NUOVO COLORE DI CAPELLI NON E’ UN CAPRICCIO



“Sono sempre stato così, camaleontico, mi dicono. Ogni tanto devo cambiare, mi annoio a vedere sempre la stessa immagine allo specchio. Ho bisogno di novità, come i traslochi… amo cambiare casa, arredamento, perché mi sembra di iniziare un nuovo capitolo della mia vita” ed è ciò che desidera fare ma sa già che non piacerà a tutti: “Non piace a tutti questo mio modo di essere ma piace a me e continuerò a fare sempre quello che sento, mi rigenera. Probabilmente lo faccio quando voglio cancellare o meglio, dimenticare un passato scomodo come quello che abbiamo attraversato e non ancora superato”.

Poi Gianni Sperti conclude: “Quel pizzico di follia che mi accompagna da sempre e che mi fa sentire maledettamente vivo…libero!” Immediato il like di Tina Cipollari, legata all’ex ballerino da una lunga amicizia.

Per il resto Gianni fa sapere a tutti ciò che pensa di chi lo critica: “Il problema non è la gente che non comprende ma la gente che giudica quello che nemmeno comprende”.

Gianni Sperti cambia look e spiega il perché della trasformazione (Foto) ultima modifica: da