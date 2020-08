Federica Panicucci in tuta di jeans è magrissima, i fan chiedono se è davvero così (Foto)

Altro outfit per Federcia Panicucci che in tuta di jeans mostra ancora una volta la sua bellezza (foto). In genere le donne che indossano i jeans si ritrovano in foto un po’ meno magre, Federica Panicucci è l’eccezione, nella sua jumpsuit in denim è un vero splendore. Ovviamente una tuta aderente e con le spalle scoperte, un look sbarazzino ma molto sensuale per Federica Panicucci che resta l’eterna ragazzina. Fa caldissimo e lei lega i lunghi capelli in uno chignon basso, un vero incanto. E’ come sempre Marco Bacini a scattare la foto e quando la Panicucci la posta sul suo profilo social arrivano le domande di rito. In tante vogliono sapere qual è la marca della tuta e tutto il resto ma difficilmente lei risponde. Ride invece dopo avere letto un po’ di commenti dei suoi follower.

FEDERICA PANICUCCI, UNA FAN LA INCONTRA E RIVELA A TUTTI COM’E’ NELLA REALTA’

“Ti ho vista ma non ho avuto il coraggio di salutarti” commenta una fan alla foto in tuta della Panicucci aggiungendo che vedendola si è bloccata. Immediate le battute di chi le chiede se abbia visto la Madonna, ma in tanti chiedono alla fan se Federica sia davvero così bella e così magra. La fan non ha dubbi: la Panicucci è ancora più bella, stupenda, più che in foto. Insomma, i filtri non servono alla conduttrice di Mattino Cinque che anche dal vivo continua a ricevere complimenti.

La conduttrice non può che sorridere per tutti i commenti che legge, per l’emozione di chi l’ha incontrata durante la passeggiata a Pietrasanta e per chi desidera tanto incontrarla. E’ magra, com’era vestita, è davvero così bella e così perfetta? Queste le domande che fanno ridere la Panicucci ma di certo le risposte della fan le faranno ancora più piacere.

Federica Panicucci in tuta di jeans è magrissima, i fan chiedono se è davvero così (Foto) ultima modifica: da