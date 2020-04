Federica Panicucci pulisce casa, dal forno alle tende racconta la sua soddisfazione (Foto)

La quarantena ha cambiato la quotidianità di tutti e la vita di molti, anche Federica Panicucci ha scoperto nel restare a casa che può essere piacevole pulire, occuparsi delle faccende domestiche (foto). Ovvio che avesse un aiuto in casa ma in queste settimane ha dovuto farne a meno e alla rivista Tv Sorrisi e Canzoni confida che non le è dispiaciuto dovere pulire ogni giorno. Avendo molto tempo a disposizione si è occupata di tutto e con massima soddisfazione. Non solo aspirapolvere da passare di continuo, bagni da pulire, pavimenti su cui faticare, Federica Panicucci è andata ben oltre pulendo benissimo anche vetri, balconi, forno, sistemando ogni angolo, dalla dispensa agli armadietti. Le tende e ogni cosa necessaria da lavare, la conduttrice di Mattino Cinque si è data davvero da fare. Per niente pigra ha continuato a svegliarsi presto, anche se non con la stessa fretta di quando deve andare in onda. Sveglia alle 7.30 e via dalla colazione in poi.

LA GIORNATA DI FEDERICA PANICUCCI IN QUARANTENA

“Mi alzo alle 7.30, preparo la colazione per i miei figli che iniziano le lezioni online alle 9. Poi sparecchio e metto tutto in ordine. Passo l’aspirapolvere e do lo straccio sui pavimenti ogni giorno, pulisco i bagni. In questi giorni ho lavato anche tende, vetri e balconi”. La soddisfazione vera è arrivata dal forno di casa: “Ho pulito il forno con uno spray che in 20 minuti sgrassa molto bene. Ho approfittato del tempo a disposizione per svuotare e pulire gli armadi, la dispensa e gli armadietti di tutta la casa. E li ho riorganizzati con dei cassettini interni per tenere in ordine le piccole cose che si cercano e non si trovano mai. Per esempio, la scatola con ago e filo, le chiavi… Mi ha aiutato mia figlia, che ha scritto i nomi degli oggetti sulle etichette adesive da applicare ai contenitori”.

Bravissima la Panicucci che super organizzata ha trovato un modo per sentirsi bene anche a casa. Ha sempre cucinato per i suoi figli ma è passata dai piatti rapidi alle lasagne, gli arrosti, le crostate. Ovviamente il tutto senza perdere di vista allenamenti e dieta. A breve tornerà a qualcuno a darle una mano in casa, Mattino Cinque sta per tornare.