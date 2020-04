Per Mattino 5 è arrivato il momento di riavere la sua Federica Panicucci? Sarebbe anche ora

Basta continuare a parlare di cose trite e ritrite. Barbara d’Urso lo ha capito e già da giorni nella seconda parte di Pomeriggio 5 è tornata a dare spazio alla cronaca rosa, ai momenti leggeri di cui si ha bisogno. E’ vero il momento resta difficile per tutti, c’è da essere informati ma sono settimane che sentiamo dire in tv che ancora è presto per sapere, che non ci sono dati certi, che bisogna attendere. Tanto fumo e poco arrosto, non per colpa di chi conduce i programmi, non per il lavoro fatto dai giornalisti ma perchè in concreto, c’è poco da dire. E allora o porti avanti delle inchieste, o torni a fare la cronaca nera oppure torni alla leggerezza. E il motivo per il quale Federica Panicucci non sia al timone di Mattino 5 al fianco di Francesco Vecchi, inizia a sfuggirci.

Va bene informare e dare una nuova forma al programma nei giorni dell’emergenza, va bene continuare a farlo. Ma adesso è arrivato il momento di far tornare la conduttrice al suo posto. Anche perchè, se si dovesse scegliere di continuare a parlare di temi legati al coronavirus, lei avrebbe in ogni caso modo di farlo.

Nelle altre reti si sono inventati collegamenti a distanza, a La vita in diretta Cuccarini e Matano vanno in onda in coppia regolarmente. Perchè non potrebbero farlo anche Vecchi e Panicucci? Visto che la fase 2 si avvicina, speriamo davvero di rivedere a maggio la conduttrice di nuovo al suo posto perchè onestamente, ancora oggi, abbiamo difficoltà a comprendere il motivo del suo “pit stop ai box”.

FEDERICA PANICUCCI PRONTA A TORNARE A MATTINO 5: LE SUE PAROLE DAI SOCIAL

La conduttrice dal canto suo, non ha polemizzato in merito alla decisione dell’azienda ma nelle ultime ore via social ha manifestato tutta la sua voglia di tornare in onda. “Spero di tornare appena tutto si normalizzi, anche Mattino 5 dovrebbe tornare alla sua vecchia formula” ha detto la conduttrice che inizia quindi a pensare al suo rientro al lavoro. “C’è bisogno di tornare alla normalità e quindi di passare attraverso l’intrattenimento” ha spiegato giustamente la conduttrice.

Noi speriamo presto di rivederla nello studio di Canale 5 perchè davvero, è arrivato il momento di riavere anche dalla tv una parvenza di normalità che non significa chiaramente dimenticare tutto quello che succede fuori dalle nostre case.