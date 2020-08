Federica Pellegrini compie gli anni ma ha già festeggiato con quattro giorni d’anticipo (Foto)

Federica Pellegrini oggi compie 32 anni ma non è per niente superstiziosa e infatti ha già festeggiato il suo compleanno sabato scorso, con un bel po’ di anticipo, ben quattro giorni prima. Una foto pubblicata sul suo profilo social e con lei tanti amici. Federica Pellegrini ha spiegato di avere festeggiato prima perché doveva farlo di sabato sera, perché lei la mattina alle 8 è già in piscina per allenarsi. Voleva quindi divertirsi senza preoccupazioni e senza dovere saltare l’allenamento. Una festa di compleanno organizzata allo Yard, il ristorante dove lavora suo fratello Alessandro. Per Federica Pellegrini una torta di compleanno con un numero che non è la sua età.

FEDERICA PELLEGRINI COMPLEANNO IN ANTICIPO

Una torta di compleanno con il numero 62, il motivo è che i compleanni da festeggiare erano due, quello della campionessa di nuoto che compie 32 anni e quello di Alex Di Giorgio, amico e collega azzurro che di anni ne ha compiuti 30 qualche giorno prima quindi la somma è il numero sulla torta. Già questo fa capire l’allegria della festa a cui hanno partecipato tanti amici. Strano ma vero grande assente Matteo Giunta che per molti è l’attuale compagno di Federica.

Tra gli invitati alla festa anche Jonathan Kashanian che su Instagram ha descritto la serata: “Tanti amici, due compleanni, risate, balletti Tik Tok, il traffico di Verona bloccato e pure una bella bufera con tanto di alberi caduti… Insomma non ci siamo fatti mancare nulla! Ma sempre tutto con il sorriso! Federica ti conosco da anni, ma nonostante tutti i successi sei rimasta sempre quella semplice e genuina ragazza della porta accanto!”.

Bellissima Federica Pellegrini con un outfit come sempre particolare e fuori dall’acqua i suoi immancabili tacchi. Da lunedì è poi tornata in piscina per prepararsi per le Olimpiadi di Tokyo, si spera nel 2021.

