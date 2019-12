Federica Pellegrini e Matteo Giunta altro red carpet insieme, elegantissimi e innamorati (Foto)

L’amore è nell’aria quando appaiono Federica Pellegrini e Matteo Giunta uno accanto all’altra, ancora una volta per un red carpet, questa volta in stile natalizio e sempre più innamorati (foto). Loro non lo dicono ma sembra ormai evidente, della complicità che c’è tra i due ne parlano tutti ma la coppia non annuncia niente. Intanto, elegantissimi, belli e sorridenti hanno partecipato ai Gazzetta Sports Awareds. Federica per l’occasione è stata premiata come Donna dell’anno, massima soddisfazione per la campionessa che non vive solo di medaglie, per il resto l’amore sembra ormai a un altro capitolo della sua vita. Sport, tv, moda e finalmente ci potrebbe essere per lei l’uomo giusto, quello da sposare e creare una famiglia, la famiglia che non ha voluto con Filippo Magnini, suo ex storico. Questo non è il loro primo red carpet insieme ma questa volta sembra davvero sfilare l’amore in passerella.

FEDERICA PELLEGRINI E MATTEO GIUNTA CHE LOOK PER I GAZZETTA SPORTS AWARDS

31 anni lei, 36 lui per il suo coach, sono ormai inseparabili, non solo insieme agli allenamenti ma anche per gli eventi mondani. A Milano ieri erano in rosso passione e tutti pensano che non siano più solo una coppia nel lavoro ma anche nella vita. Il gossip non vede l’ora di riportare l’annuncio di Federica e Matteo, quello del fidanzamento o magari anche altro. La scintilla tra i due sarebbe già scoccata da un paio di anni, dopo l’addio tra la Pellegrini e Magnini.

NOZZE IN ARRIVO PER GIORGIA PALMAS E FILIPPO MAGNINI





Da quella separazione sono cambiate tante cose, soprattutto per l’ex campione di nuoto che sembra l’anno prossimo potrebbe già sposare la bellissima Giorgia Palmas. Magari prima o poi le due coppie si incontreranno allo stesso evento, considerando poi che Giunta è il cugino di Filippo, l’incontro potrebbe non essere così difficile.





