Il matrimonio di Giorgia Palmas e Filippo Magnini, è un sogno sotto l’albero di Natale (Foto)

Nozze sotto l’albero di Natale per Giorgia Palmas e Filippo Magnini, non è il titolo di un film ma una quasi realtà, un matrimonio che la coppia desidera e intanto in abito da sposa la showgirl ha fatto le prove generali (foto). E’ sempre una bellissima emozione indossare l’abito bianco, soprattutto quando c’è il sogno di sposare l’uomo che hai accanto. Sogno condiviso dall’ex campione di nuoto che ha accompagnato la sua fidanzata sulle Dolomiti per uno shooting fotografico, ovviamente vestiti da sposa, un evento moda. Mentre il progetto del matrimonio per la Palmas e Magnini si fa sempre più vicino e sta per concretizzarsi, non hanno resistito agli scatti davanti all’albero di Natale, l’albero del resort che li ospita in questi giorni. Fuori tutto è bianco, la neve ha ricoperto tutto e il sogno è più romantico che mai. Sono bellissimi insieme e lo sono ancora di più quando commentano le foto postate sui social.

FILIPPO MAGNINI LA DICHIARAZIONE D’AMORE A GIORGIA PALMAS E’ L’ENNESIMA CONFERMA

“I sogni son desideri di felicità” scrive nella didascalia Filippo mostrando lo scatto in posa davanti all’albero di Natale. Sembra davvero il giorno del loro matrimonio. “Amore mio” risponde l’ex velina mora di Striscia la notizia aggiungendo cuoricini e romanticherie. Sono insieme sulle Dolomiti per un evento di moda ma chissà che dopo i giorni trascorsi in un luogo così meraviglioso possano cambiare idea e sposarsi d’inverno.





Mano nella mano pattinano e si divertono sulla pista di ghiaccio, ancora foto per la Palmas, tutte per Atelier Emé, ancora lavoro e gioia. Sogna la coppia e sognano anche i fan di Filippo Magnini e Giorgia Palmas, è bellissimo l’abito bianco che lei non smette di guardare e mostrare sui social immaginando di certo come sarà il suo giorno più bello accanto all’uomo della sua vita.