Mara Venier piegata in due dal dolore racconta di sua madre (Foto)

Tante volte abbiamo visto Mara Venier commuoversi ricordando sua madre e sulla rivista Oggi ancora una volta torna a quel periodo terribile che non può dimenticare (foto). La morte di sua madre è stato un dolore immenso, un dolore che l’ha letteralmente piegata. Nessuno poteva accorgersi di quanto Mara Venier stesse male. Ha sofferto di depressione ma fingeva davanti agli altri; lo confida forse anche perché desidera aiutare gli altri, coloro che vivono gli stessi dolori. E’ stato suo nipote ad aiutarla, il piccolo Claudio le ha restituito tutta la gioia. Aveva i figli, un altro nipote, suo marito che le era sempre accanto ma non bastava niente e nessuno. Mara Venier racconta di una profonda depressione, davvero difficile immaginare che una donna forte come lei possa essere crollata, invece è andata così, il dolore l’ha piegata in due.

MARA VENIER : “HO AVUTO UNA PROFONDA DEPRESSIONE”

Non fa giri di parole la conduttrice che affronta il discorso della depressione, quella che gli altri al lavoro non vedevano: “La morte di mia madre è stato un dolore immenso per me, solo con mio nipote Claudietto il tempo ha ricominciato a essere scandito, vissuto. Ho avuto una profonda depressione, pur lavorando, perché per me il lavoro è sempre stato un modo per distrarmi, ma ero davvero piegata, anche se non lo mostravo”. Chi la segue in tv e sui social sa bene che è suo nipote, il figlio di Paolo, ad averla aiutata, la sua nascita ha risolto tante cose.

Tra i recenti post pubblicati sul suo profilo Instagram c’è anche un video con tutta la sua famiglia, i figli Elisabetta e Paolo, la nuora, il nipotino Iaio e anche il più grande, Giulio.

E’ come sempre Nicola Carraro a riprendere tutta la scena con la nonna che seduta sul divano gioca con i nipoti ed è serena come mai prima.