Marica Pellegrinelli in topless ma sotto il sole non mancano olio e pettine (Foto)

Marica Pellegrinelli questa estate si mette in topless ma sempre con un vedo non vedo che non fa gridare allo scandalo. Le foto e i video che la splendida modella posta su Instagram mostrano la sua perfetta forma fisica, il volto straordinario, la voglia di godersi l’estate e il sole senza badare ai pettegolezzi ma anche l’attenzione che ha ovviamente per la cura della sua bellezza. Marica Pellegrinelli in topless protegge la sua pelle come devono fare tutti ma richiama l’attenzione anche su olio e pettine che non devono mancare nella borsa per i suoi capelli. Non solo teli e creme solari, cappello e occhiali da sole, Marica ha dei capelli meravigliosi ma con il caldo, la salsedine, i raggi del sole si rovinerebbero in pochi giorni. Intanto, posa senza reggiseno, con uno slip color carne e due giri di collanine, più sensuale che mai.

MARICA PELLEGRINELLI E’ DA SOLA IN VACANZA A MAIORCA?

L’ex moglie di Eros Ramazzotti questa volta ha scelto Maiorca ma non rivela con chi è in vacanza. Il gossip negli ultimi mesi le ha attribuito numerosi flirt, lei si è stancata di smentire e lascia correre. Dopo l’addio a Charley Vezza si è parlato di Paul Ferrari e Marco Borriello, niente di confermato, lei se ne infischia, ha imparato a non badare alle chiacchiere.

Anche per Eros la musica è la stessa, la cronaca rosa lo vuole fidanzato prima con un’amica e poi con una ex alunna del talent show Amici. Il cantante ogni volta si arrabbia, sempre pronto a smentire e quando è necessario anche a proteggere e difendere la sua bellissima ex moglie.

Questa estate non li abbiamo ancora visti insieme in spiaggia con i loro bambini, ma c’è ancora tempo.

Marica Pellegrinelli in topless ma sotto il sole non mancano olio e pettine (Foto) ultima modifica: da