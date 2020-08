Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli festeggiano il compleanno della figlia Raffaela (Foto)

La figlia di Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli ha già compiuto 9 anni, un compleanno che mamma e papà non potevano non celebrare anche sui rispettivi profili social. Tante volte abbiamo letto le dediche del cantante per la sua primogenita, la bellissima Aurora, adesso che anche Raffaela è cresciuta arrivano le foto e i versi di Eros anche per lei. Una foto tra le braccia del suo papà e Raffa mostra tutta la sua somiglianza con la mamma. Marica è un po’ più discreta, è tra le sue storie Instagram che mostra qualche attimo del compleanno di sua figlia. C’è tutto l’amore possibile per la piccola che può contare su una meravigliosa famiglia allargata. Marica ed Eros anche se separati continuano ad avere un legame bellissimo, per l’amore che hanno vissuto e perché hanno due bimbi piccoli.

LA DEDICA DI EROS ALLA FIGLIA RAFFA

E’ così che chiamano la loro piccola, Raffa, anzi Marica aggiunge una giraffa ai suoi cuori e ci fa sorridere con questa buffa tenerezza. “Il tempo scappa via, viviamo momenti difficili che spero cambino in fretta. La tua gioia di vivere stigmatizza il presente, ce lo fa dimenticare ogni volta che sorridi. Tu sei la grande bellezza. Auguri Raffa, amore mio” e ci fa sempre commuovere il cantautore romano con le parole che rivolge alle persone che ama di più.

Eros è da sempre un papà innamorato, attento, presente, per tutti e tre i suoi figli. L’abbraccio tenero di Raffaela al suo papà e le parole che lui le rivolge, sembra già il testo di una nuova canzone.

Intanto, il gossip continua ad occuparsi della sua vita privata cercando di continuo una nuova compagna per lui dopo il secondo matrimonio fallito. Eros ogni volta smentisce, non è innamorato, non c’è ancora una storia importante dopo Michelle e Marica.