Eros Ramazzotti e Veronica Montali, lui rompe il silenzio e lei dice altro (Foto)

Cosa c’è tra Eros Ramazzotti e Veronica Montali? A Dagospia il cantante ha riferito che non c’è nessuna storia d’amore con l’ex alunna di Amici, quindi un altro errore da parte del gossip che negli ultimi mesi sembra non volere più Eros single. Il matrimonio tra Eros e Marica Pellegrinelli è ormai finito da tempo, è chiaro che sia una decisione definitiva, il cantante prima o poi trovare un’altra anima gemella? Ancora una volta è lui a rompere il silenzio e a dire la verità; sembra che esistano solo i suoi figli e il suo lavoro. Ramazzotti ha voluto precisare che con Veronica Montali c’è solo un rapporto di conoscenza che dura da tanti anni e quindi non c’è nessun legame affettivo di altra natura. Eros nega una nuova storia d’amore e promette che quando si innamorerà di nuovo lo renderà noto. E’ ormai la frase che ripetono tutti i vip.

EROS RAMAZZOTTI IN 4 MESI 4 FIDANZATE MA NESSUNA REALE

Il cantante cerca di mantenere la calma, ha già spiegato che non gli fa piacere finire così spesso al centro del gossip per amori inesistenti, ha i suoi figli da proteggere, è un padre e certe chiacchiere lo imbarazzano. “Mi trovo costretto, per il rispetto che si deve alla verità, a smentire nuovamente e categoricamente questa ennesima bufala. Con la ragazza in questione abbiamo un rapporto di conoscenza da lunghi anni e non certo un legame affettivo di altra natura”.

Eros Ramazzotti è costretto a ripetere le parole già dette in altre occasioni. Commenta: “Ormai siamo in un Paese in cui basta abbracciare un’amica per poi scoprirsi addirittura innamorati o fidanzati su certa stampa il giorno successivo. In questo momento non ho alcuna relazione di natura sentimentale”.

Erano apparse invece diverse le parole di Veronica alla rivista DiPiù quando ha raccontato di avere trascorso una bellissima giornata con lui a Loano. E’ evidente che tutti non attendono altro che Eros scriva altre meravigliose canzoni d’amore.

