Eros Ramazzotti con una ex di Amici? Veronica ha fatto innamorare il cantante? (Foto)

Quanto ci metterà Eros Ramazzotti a smentire il nuovo flirt con Veronica Montali (foto)? Lei è una ex di Amici e tra lei e il cantante sembra ci sia un fine settimana in Liguria. Niente di ufficiale e mancano anche le prove concrete ma ci sono i soliti bene informati, questa volta dicono si tratti degli amici di lei, che hanno riferito che Eros e Veronica Montali sarebbero davvero innamorati. Quindi ci sarebbe in corso una vera storia d’amore, qualcosa di serio tra i due. I più attenti hanno notato prima gli indizi social, foto che provano che sia Ramazzotti che la Montali si trovassero negli stessi luoghi nello stesso momento. Un po’ poco come prove per confermare tutto ma la bella ex alunna di Amici per molti sarebbe proprio la donna pronta a prendere il posto di Marica Pellegrinelli. Immaginiamo che ad Eros Ramazzotti non facciano per nulla piacere tutte queste chiacchiere sulla sua vita privata.

CHI E’ VERONICA MONTALI, LA PRESUNTA NUOVA FIDANZATA DI EROS RAMAZZOTTI?

Dobbiamo fare un bel po’ di passi indietro nel tempo e arrivare all’edizione di Amici di Maria De Filippi 2004/2005; troviamo Veronica, un po’ diversa ovviamente da come è oggi. Buffo che molti ricordino che quell’anno Eros fu ospite del programma, altra coincidenza. Oggi la bella Montali ha 36 anni, è mamma di due bellissimi figli e ha un ristorante sul lungomare di Loano.

Ed ecco che arriva Eros, sembra che l’artista abbia trascorso proprio in quella zona un bel fine settimana. Arriva anche il gossip ed è la rivista Di Più a dire che il cantante con il suo yacht era al largo di Finale Ligure e avrebbe incontrato Veronica Montali.

Non ci resta che attendere per scoprire se questa volta è vero amore o solo chiacchiere, se i due sono solo amici o se potrebbe esserci un futuro insieme.

Eros Ramazzotti con una ex di Amici? Veronica ha fatto innamorare il cantante? (Foto) ultima modifica: da