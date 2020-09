Caterina Balivo rivela il suo peso ma lascia tutti increduli (Foto)

Il peso di Caterina Balivo non rientra nei primi pensieri di chi segue il gossip o altro ma la conduttrice ha stupito un po’ tutti rivelando quanto pesa (foto). Alle donne non piace riferire i propri numeri, Caterina Balivo è di certo bellissima, alta e magra ma adesso starà ancora più simpatica alle donne. Non si è mai sentita bellissima, altissima e in gran forma, certo non si lamenta dei doni che ha ricevuto dalla nascita ma non nasconde nemmeno che ha la pancetta e che combatte come tutte con la cellulite. Tutti difetti che non vediamo ma lei sì, però non è un problema e divertita confida anche che pesa 64 chili. Mentre si faceva coccolare dalle mani dell’hair stylist per uno shooting ha stupito tutti.

CATERINA BALIVO PESO E ALTEZZA E LEI NON FA CHE RIDERE

Non le crede nessuno, secondo gli altri è una bugia ma la Balivo giura che pesa davvero 64 chili. Un altro collaboratore sottolinea che è un peso normale perché è alta. Lei spalanca gli occhi, ride ancora e smentisce: “Non solo alta, sono 1,73”. Non ci sembra bassa ma ricordiamo che Caterina Balivo ha un passato da modella, ha partecipato a Miss Italia e si ritrovava sempre accanto ragazze molto alte.

Nessun dubbio, Caterina è bellissima, è perfetta con il suo peso e la sua altezza, fa però capire che è inutile fissarsi con la bilancia. Più volte ha confessato che però è pigra, che a 40 anni è ormai tempo di darsi davvero da fare con la palestra. In vacanza ha provato con la bici, chissà se anche adesso che è tornata a casa proseguirà con le sue buone intenzioni.

Intanto, si gode Milano e la compagnia di sua sorella. Dovendo fare uno shooting nella città lombarda ovviamente ha scelto di dormire da Sarah e farsi coccolare un po’ da lei in attesa di nuovi progetti in tv.

