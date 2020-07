Caterina Balivo rivela dov’è suo marito ma lei resta in vacanza in Sicilia (Foto)

Anche Per Caterina Balivo sui social è arrivata la fatidica domanda sul marito. Una foto dopo l’altra la conduttrice mostra la meravigliosa isola dove sta trascorrendo parte delle sue vacanze, Favignana, però suo marito Guido Maria Brera non compare mai. Ovvio che prima o poi arrivasse la domanda da parte di qualche follower mentre i pettegoli già immaginano che tra i due ci sia aria di crisi. Niente del genere, Caterina Balivo è rimasta in Sicilia con la sua famiglia, con i piccoli Cora e Guido Alberto, ma il marito non c’è. Dov’è? Semplice: “a lavoro” ha riposto la splendida campana. Nessun mistero, nessuna crisi, mentre i fan della Balivo la difendono da queste domande. Semplice curiosità? La verità è che già da quando lei era tornata nello studio di Vieni da me e Brera era andato via di casa che la gente ha iniziato a mormorare.

CATERINA BALIVO FELICE CON TUTTA LA FAMIGLIA IN VACANZA

La scorsa settimana il matrimonio di Sarah Balivo ha riunito tutti a Favignana e c’era anche Brera, abbiamo visto le criticatissime foto mentre lui era alla guida dell’auto con le cuffie; quindi nessun problema per la coppia. La Balivo è senza un programma e sa che può godersi tutta l’estate senza fretta, per il marito non è lo stesso, il lavoro prosegue e ha quindi dovuto lasciare l’isola.

Intanto, Caterina si gode le bellezze del posto. Sua sorella le ha fatto un regalo meraviglioso sposandosi in Sicilia, su quell’isola che è un vero sogno e da cui non vorrebbe mai staccarsi. Si sta godendo non solo i suoi bambini ma anche la mamma e il papà che non vede così spesso.

Avrà modo anche di pensare al suo futuro ma nel frattempo tuffi, relax, un po’ di allenamento in acqua mentre nuota usando Cora come tavoletta e lei è più bella che mai, anche senza trucco.