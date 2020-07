Le sorelle Balivo al matrimonio di Sarah, un ricevimento che incanta per allegria e bellezza (Foto)

Un matrimonio da sogno per Sarah Balivo, la sorella di Caterina Balivo ha organizzato tutto a Favignana, portando tutti sull’isola, circondandosi di amore e allegria (foto). La famiglia al completo e gli amici più cari e per le sorelle Balivo il matrimonio di Sarah si è trasformato in una vacanza meravigliosa. la conduttrice ha fatto i complimenti alla sua sorellina, solo lei così geniale e raffinata poteva organizzare un matrimonio così bello. Non è stato per niente semplice organizzare tutto e riunire tutti in questo periodo. La pandemia aveva fatto temere agli sposi che la favola non potesse diventare realtà e invece Sarah Balivo e Piero Cicconi hanno avuto il loro matrimonio speciale, originale. Bellissime le tre sorelle Balivo alla festa organizzata per il fine settimana. Dopo il sì in chiesa la sposa ha cambiato abito scegliendone uno più corto e adatto per ballare e divertirsi.

OUTFIT FLOREALI PER LE SORELLE BALIVO AL MATRIMONIO DI SARETTA

E’ così che la chiama la conduttrice, Saretta. Le invitate hanno indossato abiti floreali, soprattutto Caterina e Francesca, fiori da aggiungere al bouquet della sposa. Come da tradizione non è mancato il lancio del bouquet, preso al volo da Linda Morselli, la modella e fidanzata di Fernando Alonso, ex compagna di Valentino Rossi.

Abitino corto ma sempre cerchietto tra i capelli per Sarah Balivo che si è scatenata tra danze e karaoke rivelando a tutti che non è più la bimba timida di un po’ di anni fa.

Deliziosa Caterina Balivo al matrimonio della sorella, anche lei in abito corto, a differenza di Francesca che ha preferito indossare un vestito lungo. Ci chiediamo se la conduttrice sia andata dal parrucchiere per il matrimonio, forse no, deve avere preferito mangiare arancini e granite con brioche per arrivare più rilassata che mai dalla sposa; ottima scelta!

