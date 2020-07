Caterina Balivo al matrimonio della sorella, per questo sono tutti sull’Isola di Favignana (Foto)

E’ per il matrimonio di sua sorella Sarah se Caterina Balivo e tutta la famiglia si sono ritrovati sull’sola di Favignana. Con la foto degli sposi la conduttrice ha svelato tutto ma dal suo arrivo in Sicilia un po’ alla volta aveva già confidato a tutti che c’erano dei preparativi in corso per un matrimonio. La dolce e bella sorella di Caterina Balivo ha sposato Piero Cicconi. Gioia immensa per tutta la famiglia per queste nozze che sembravano non dovessero mai arrivare a causa della pandemia. Invece il gran giorno è arrivato e per tutti è stato un momento meraviglioso che prosegue. Gli sposi hanno scelto un posto molto romantico per il loro sì e allo stesso tempo hanno dato modo agli invitati di godersi un po’ di giorni di vacanze. Caterina Balivo ha lasciato la bella villa all’Argentario per volare in Sicilia, non senza qualche problemino, ma in tempo per le nozze di sua sorella.

SARAH BALIVO BELLISSIMA IN ABITO DA SPOSA

Sono tutte bellissime le sorelle Balivo ma ieri Sarah era la più bella nel suo abito da sposa bianco, romantico, lei al settimo cielo all’uscita dalla chiesa. Emozionati i paggetti ma anche la loro mamma nel mostrare gli abiti che stavano per indossare. “E anche la mia Saretta si è sposata! Piero mi raccomando trattamela sempre bene altrimenti ti mando GA e Cota a casa!”. Lo sposo è stato avvisato.

La conduttrice non ha ancora mostrato il suo outfit per il matrimonio della sorella lasciando spazio alla coppia, alla sposa. “Abbiamo creduto in questo matrimonio anche quando chiusi in casa spostavamo tutti gli eventi” si legge tra le storie di Instagram di Caterina Balivo.

Gran sorpresa per tutti le nozze dell’architetto che ieri sera ha ricevuto come da tradizione una bellissima serenata ma fatta in coro da tutti gli invitati.

