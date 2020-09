A Verissimo la nuova vita di Lapo Elkann: “Io amerei diventare papà”

Tra i primi ospiti della puntata di Verissimo in onda il 12 settembre 2020 su Canale 5 ci sarà anche Lapo Elkann che aprirà la nuova edizione del programma di Mediaset. Una lunga e toccante intervista quella concessa a Silvia Toffanin che torna in onda dopo mesi di pausa. Verissimo accoglie la confessione di Lapo Elkann che ha uno sguardo sul presente e sul futuro ma non può dimenticare quello che è successo quando aveva solo 13 anni ed è stato abusato.

Con Silvia parlerà proprio degli abusi, di come tutto quello che è successo quando era poco più che un bambino ha cambiato la sua vita. Ma parlerà anche di quelle che sono le speranze per il futuro, confidandole di voler diventerà padre.

Un passato complicato quello di Lapo Elkann che a Silvia Toffanin prova a spiegare cosa abbia significato per lui avere una dipendenza: “Quando sei solo, ad un certo punto la fragilità non sai come affrontarla. Le sostanze ti distruggono la vita ed io di problemi ne ho avuti. Per me – prosegue – l’uso di sostanze era un anestetizzante. Anestetizzavo un dolore che sentivo in me. Purtroppo ne ho pagato più volte le conseguenze… Io di male me ne sono fatto abbastanza da solo, d’ora in poi voglio altro”.

LAPO ELKANN UNO SGUARDO AL FUTURO: LA PATERNITA’

Uno sguardo al passato, uno al presente e uno al futuro. Per i progetti Lapo non nasconde la voglia di diventare padre e nello studio di Canale 5 racconta: “Io amerei diventare papà, ma ho paura. Non voglio fare un figlio tanto per farlo, ma voglio incontrare la donna della mia vita per poi fare un figlio con lei”. E la donna perfetta per Lapo, somiglierebbe alla sua adorata nonna Marella: “Magari riuscissi a trovare una donna con le sue qualità. Ora comunque sono molto felice, ho una fidanzata portoghese molto simpatica e diversa da tutte le donne che ho avuto in passato”.

Per il momento è ancora presto quindi, per pensare a un figlio anche se siamo sulla strada buona a quanto pare.

Lapo ricorda nel salotto di Verissimo, oltre nonna Marella, anche suo nonno con queste parole: “Mio nonno mi ha dato e insegnato tanto. E’ una delle persone a cui ho voluto più bene nella vita insieme a mia nonna Marella”.