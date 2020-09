Eleonora Daniele festeggia l’anniversario svegliandosi con la piccola Carlotta (Foto)

Prima di andare in onda con Storie Italiane Eleonora Daniele si sveglia con sua figlia Carlotta e poi è pronta ad affrontare tutto (foto). Due giorni fa ha festeggiato il secondo anniversario di matrimonio e non poteva essere più bello con la piccola tra le braccia. Ogni giorno Eleonora Daniele esce di casa pronta ad affrontare le sue battaglie nel programma che è per lei ben più di una semplice conduzione. E’ diversa dalle altre, va fino in fondo e non solo con le parole. La sua carica è la sua famiglia. Dopo avere attraversato un periodo non semplice con la morte del fratello oggi ha la famiglia che desiderava, per lei un regalo dal cielo. “Svegliarsi così… la mattina diventa un paradiso” ed è così che oggi ha dato il suo buongiorno ai follower che l’attendevano in diretta su Rai 1.

ELEONORA DANIELE LO SCATTO CON LA FIGLIA CARLOTTA

E’ una meraviglia Carlotta, la dolcezza di una bimba di pochi mesi, la stessa della sua mamma quando la stringe tra le braccia. “Esattamente un anno fa. Oggi un giorno speciale… se penso che da lassù ci hanno fatto il regalo più grande… la nostra piccolina. Buon anniversario my love” ha scritto nella didascalia della foto del giorno del matrimonio. Due anni fa e poi la sua vita è cambiata.

Bellissima in abito da sposa Eleonora Daniele, felice oggi più di ieri accanto a Giulio Tassoni, poi il 25 maggio scorso è diventata mamma realizzando il suo sogno. Non desidera altro che vivere tutto ciò che possiede oggi e oggi la sua vita gira intorno alla sua bambina e al suo lavoro. Pochi ricordano che la prima volta l’abbiamo vista in tv grazie al Grande Fratello, di strada ne ha fatta tanta, nella vita privata e in quella professionale.

