Eleonora Daniele torna in tv ma non potrà portare Carlotta in camerino (Foto)

Eleonora Daniele si prepara per il ritorno in tv ma senza Carlotta, la figlia dovrà restare a casa, non potrà andare in camerino con la sua mamma (foto). Storie Italiane sta per tornare, mancano pochi giorni, il 7 settembre si ricomincia e sarà tutto nuovo per Eleonora Daniele. Tra le pagine di Di Più Tv la conduttrice ha spiegato perché non potrà portare sua figlia negli studi televisivi e perché ha dovuto cedere alla tata. Avrebbe voluto sua mamma accanto ma sapeva già che non sarebbe stato possibile, la sua famiglia vive a Padova. La sua fortuna è che gli studi Rai sono distanti solo pochi minuti da casa sua, può quindi ben organizzarsi con la sua piccolina che allatta ogni tre ore. La Daniele è diventata mamma lo scorso 25 maggio, un sogno che è riuscita a realizzare dopo il dolore immenso per la morte del fratello.

ELEONORA DANIELE TORNA CON STORIE ITALIANE DOPO LA NASCITA DI CARLOTTA

Non è riuscita solo per poche puntate a terminare la scorsa stagione di Storie Italiane, Carlotta aveva fretta di venire al mondo. Si è però goduta i primi mesi da mamma, sarà difficile lasciare la sua bimba a casa ma può contare su una tata di cui ha piena fiducia. “Mi sarebbe piaciuto avere accanto la mia mamma, ma lei vive a Padova. Allatto Carlotta ogni tre ore, per fortuna gli studi Rai sono a pochi minuti da casa mia: per cui, appena finito il programma, tornerò a casa per dare la poppata alla mia bambina” ha spiegato al settimanale aggiungendo il perché la figlia non sarà con lei durante le dirette su Rai 1.

“Non mi sentirei tranquilla a lasciarla in camerino visto il periodo che stiamo vivendo. E poi ci sono regole ferree di sicurezza per entrare in Rai , sarebbe un problema portare una bambina così piccola: Carlotta starà benissimo a casa nostra” è troppo piccola, non sarebbe al sicuro in un posto diverso da casa.