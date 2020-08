Il compleanno più dolce per Eleonora Daniele il primo da mamma con Carlotta

Cosa c’è di più dolce che un compleanno accanto alla creatura nata da pochi mesi? Il primo compleanno da mamma per Eleonora Daniele si festeggia oggi 20 agosto e non poteva mancare uno scatto con la piccola Carlotta. Mamma Eleonora festeggia il suo primo compleanno tra ninne nanna e poppate! A tre mesi dalla nascita della sua bambina, una giornata speciale quella di oggi. Abbronzatissima e bella come sempre, la conduttrice di Storie Italiane, che si gode le ultime settimane prima di tornare in onda, ha postato uno scatto davvero speciale con la sua piccola Carlotta. Un dono del cielo, lo ha detto e scritto più volte. Un sogno che lei e il suo compagno Giulio Tassoni hanno atteso per lungo tempo. E come un miracolo, poco dopo il matrimonio, Carlotta è arrivata, cambiando per sempre le loro vite!

PRIMO COMPLEANNO DA MAMMA PER ELEONORA DANIELE CON LA PICCOLA CARLOTTA

“Oggi il mio primo compleanno da mamma. Che dirvi. La felicità? Lei il regalo più bello. #carlottaamoremio” ha scritto la conduttrice postando la foto con la piccola Carlotta sui social. E ha proprio ragione, cosa c’è di più bello di un compleanno da mamma, il primo al fianco della sua principessa?

La conduttrice, in questi giorni in vacanza, si gode le ultime settimane in cui si può completamente dedicare alla bambina. Dal 7 settembre infatti si torna in onda in diretta con Storie Italiane, una nuova edizione per la Daniele che a maggio, è andata in onda, praticamente fino a poche ore prima di dare alla luce la sua bambina!

E nel frattempo per Eleonora i nostri migliori auguri. Tantissimi i messaggi di affetto ricevuti dalla conduttrice sotto la foto postata oggi, da Salvo Sottile a Flavio Montrucchio passando per Manila Nazzaro, Stefania Orlando e Maria Grazia Cucinotta. Ma tanti anche gli auguri della gente comune che segue sempre con affetto Eleonora.

Il compleanno più dolce per Eleonora Daniele il primo da mamma con Carlotta ultima modifica: da