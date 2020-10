Michelle Hunziker oggi festeggia anniversario e compleanni, si inizia al ristorante (Foto)

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi oggi festeggiano l’anniversario di matrimonio ma la famiglia ha tanto altro da festeggiare (foto). Come sempre è Michelle Hunziker a dare il via ai post dolcissimi e inizia con il compleanno di Sole. La figlia di Michelle e Tomaso oggi compie 7 anni, c’è già stata una bellissima festa con i bambini per lei, tutto in sicurezza, ma oggi sono tutti a pranzo insieme. Una data speciale il 10 ottobre per la Hunziker e Trussardi ma quest’anno lo è anche di più perché Sole compie 7 anni ma anche la mamma della showgirl compie gli anni e sono 77. Inoltre, la Hunziker è nata nel ’77. Tre ricorrenze importantissime in un giorno solo ma è quel numero che ritorna. Non mancano poi le foto sul suo profilo social, parlano di felicità e d’amore ma in più la conduttrice svizzera aggiunge la sua voglia di pensare al futuro emozionandosi.

MICHELLE HUNZIKER SOFGLIA L’ALBUM DI FOGLIA

“In questa giornata speciale per noi è evidente il numero 7!! Sole compie 7 anni, mia Mamma 77 ed io sono nata nel 77… oggi è anche l’anniversario del mio matrimonio!

Me li devo giocare? quando ci sono i compleanni delle mie figlie divento sempre molto nostalgica e vado a rivedermi la sera prima tutte le loro foto da quando sono nate. Lo faccio con ognuna di loro… le foto aumentano, così come i vissuti e i ricordi meravigliosi che mi procurano” scrive Michelle aggiungendo le sue emozioni, i suoi pensieri, ciò che desidera.

“Adoro assaporare ogni singolo istante del loro presente e mi emoziono ad pensare al loro futuro… ogni tanto mi scende qualche lacrima anticipata se penso ai loro matrimoni o ai miei nipoti un giorno… pensate come sono messa ! Hahahahaha! Auguri Sole del mio cuore. Auguri Mamma, auguri Tom vi amo tanto!!”.

Ovviamente al pranzo di famiglia ci sono anche Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza. La famiglia è al completo e la Hunziker mostra i piatti golosi ma è solo un modo per mostrare la sua felicità.