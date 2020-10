Michelle Hunziker va a prendere Sole a scuola e il look è extra large (Foto)

I vip in questo periodo hanno più anche per i figli e Michelle Hunziker corre a prendere Sole a scuola, accompagnata come sempre dall’autista (foto). Sole è felicissima, magari non solo per la presenza della mamma fuori dalla scuola, cosa a cui è abituata, ma anche perché dopo tante ore ferma in classe può saltellare libera. Mascherina per entrambe, come le regole impongono in questo periodo e non è certo questo che attira l’attenzione ma il look di Michelle Hunziker. Tutta in bianco la Hunziker, look comodissimo ma soprattutto extra large. Un look total white dalla testa ai piedi anche se con diverse tonalità ma dal maglioncino ai jeans tutto è molto largo.

MICHELLE HUNZIKER SBARAZZINA A SCUOLA DI SUA FIGLIA SOLE

Nonostante i capelli legati, la mascherina e l’outfit scelto è impossibile non riconoscere Michelle Hunziker. Maglione corto e largo, pantaloni a zampa e sneakers ai piedi, ovviamente bianche ma con lacci fluo.

Sole lascia lo zaino alla mamma e inizia a saltellare felice, anche perché domani è il suo compleanno. La primogenita di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi compie 7 anni domani, ci sarà di certo una bella festa per lei anche se non potrà essere come gli altri anni. La seconda figlia della showgirl e conduttrice trascorrerà di certo una giornata bellissima con le persone più care. Domani ne sapremo di più attendendo come sempre gli auguri di mamma, papà e sorellona.

La piccola Sole è nata prima delle nozze di Michelle e Tomaso, la ricordiamo tenerissima tra le braccia di Aurora il giorno del matrimonio e non a caso mamma e papà hanno scelto il giorno del suo compleanno per sposarsi. Domani infatti la coppia festeggerà anche il sesto anniversario di nozze. Sarà una gran giornata, prima con la festicciole di Sole e poi con la cena romantica della coppia.