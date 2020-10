Adua del Vesco incinta? Test di gravidanza per Rosalinda in casa

Questa quinta edizione del Grande Fratello VIP 5 potrebbe avere dei risvolti davvero clamorosi. Sembra che Adua del Vesco o meglio Rosalinda Cannavò, nelle ultime ore abbia iniziato ad avere dei dubbi. La ragazza infatti ha un ritardo per cui inizia a credere che potrebbe essere incinta! Glielo ha suggerito anche Dayane Mello, che non ha escluso questa possibilità visto il ritardo della sua amica. E potrete immaginare che oggi, dopo le frasi sussurrate in diretta, sui social è scoppiato il caso. Non perchè ci sarebbe nulla di male, anzi, sarebbe certamente una bellissima notizia, ma perchè si tratterebbe della prima volta che una concorrente in casa scopre di essere incinta. Non la prima volta invece che capita in un reality. Per ben due volte infatti è successo a Pechino Express. Lo sa bene Tommaso Zorzi che ha vissuto la scoperto della gravidanza di Paola Caruso. E sempre nel viaggio di Pechino, a scoprire di essere incinta è stata Naike Rivelli, che tra l’altro aveva incontrato la persona con cui aveva concepito durante lo show, Yari Carrisi. Entrambe avevano lasciato il viaggio, per ovvi motivi. Nel caso di Adua invece le cose potrebbero essere diverse, visto che nella casa non ci sarebbero rischi, per una persona incinta. Ma sarebbe la prima volta di un concorrente con pancino in casa e con una creatura in arrivo!

ADUA DEL VESCO E’ IN DOLCE ATTESA? ROSALINDA POTREBBE ESSERE INCINTA

E a proposito di questa scoperta, Tommaso avrebbe commentato poche ore fa la gravidanza di Paola Caruso e la scoperta nel corso del reality. Ieri quando avevamo sentito parlate Zorzi non avevamo connesso le sue situazioni ma pare che Tommaso si fosse collegato proprio alla notizia della presunta gravidanza di Adua. Avrebbe scherzato dicendo che in ogni reality in cui partecipa c’è una ragazza che si scopre incinta e ha quindi chiesto di prendere in considerazione la possibilità di chiamare il pargolo, qualora fosse maschio, Tommaso.

Rosalinda avrà fatto questo test di gravidanza nella casa del Grande Fratello VIP 5 ? Non ci resta che aspettare comunicazioni ufficiali in merito, al momento, tutto tace.