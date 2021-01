Alessandra Tripoli è diventata mamma: “E’ stato difficile” (Foto)

Alessandra Tripoli ha partorito, è diventata mamma del suo primo figlio e sui social annuncia la sua gioia ma anche quanto sia stato difficile. Con una prima foto del suo bambino la bellissima ballerina di Ballando con le Stelle ha raccontato le sue prime emozioni da mamma. Ospite più volte in questi giorni di Storie Italiane Alessandra Tripoli aveva già confidato che non stava vivendo benissimo il fatto che suo marito non potesse entrare in ospedale con lei. Purtroppo è stato così, la Tripoli è rimasta sola in sala parto, senza il papà di suo figlio. Ovvio che la coppia sia al settimo cielo per la nascita del figlio ma resta tutto l’amaro per quel momento vissuto divisi.

COME SI CHIAMA IL FIGLIO DI ALESSANDRA TRIPOLI

E’ Liam il nome scelto per il primo figlio, come già aveva anticipato proprio all’amica Eleonora Daniele.

“Senza papà è stato difficile, a tratti impossibile e nel momento in cui ti ho stretto tra le mie braccia da sola, crudele… ma stai bene e riempirai i nostri cuori per il resto della vita e questo è quello che conta! Non pensavo si potesse amare tanto nè di riconoscerti senza averti mai visto, sei sempre stato tu… la ragione della mia esistenza” queste le parole della dolcissima mamma, dice tutto, aveva già detto tutto.

“Presto vi farò conoscere Liam” ha aggiunto e immaginiamo lo presenterà anche in collegamento con Storie Italiane.