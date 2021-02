Belen nasconde il pancino dietro il cappotto nero (Foto)

Siamo ancora tutti in attesa di sapere se Belen è davvero incinta, non è ancora arivata una sua conferma ma nemmeno la smentita e si cerca quindi di scorgere il pancino. Le foto pubblicate da Belen non mostrano niente, nessun indizio sulla dolce attesa, le storie su Instagram ancora meno, ma ecco spuntarne una a figura intera, addirittura di profilo. Belen Rodriguez gioca con il gossip, gioca con i suoi follower, sembra sfidare tutti alla ricerca del pancino, del ventre arrotondato, di una forma più morbida per capire se davvero è incinta. E’ solo al quarto mese di gravidanza, così dicono i bene informati, potremmo quindi dovere attendere ancora un bel po’ prima di vedere Belen con il pancione. In più l’abbigliamento invernale l’aiuta a celare la più dolce delle attese.

BELEN MOSTRA IL PROFILO: IL PANCINO C’E’?

Non ha ancora detto niente sulla gravidanza, non ha ancora mostrato un dettaglio importante però indossa salopette, camicioni, cappotti extra large. Tranne il cappotto nero, scelto per il pranzo con gli amici, con Cecilia e con Antonino.

Belen Rodriguez si specchia, è pronta per uscire ma regala una storia ai suoi follower, si lascia ammirare anche di profilo. Non c’è nemmeno l’ombra del pancino che tutti attendono. Merito del capotto nero? Belen sta cercando di dire qualcosa? Non è incinta? Dicono sia in attesa di una bimba, che abbia già scelto il nome. Se non fosse vero avrebbe già smentito tutto, c’è il piccolo Santiago da tutelare.

Intanto, la showgirl si è goduta una meravigliosa giornata di sole, i primi pranzi al ristorante con gli amici. Non perde occasione per mostrare il suo Antonino, innamorata come mai prima, o forse sì. Attendiamo il seguito, magari altri outfit, un indizio, una conferma.