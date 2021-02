Belen con la suocera per il compleanno di Antonino: “Dai un bacio a mamma” (Foto)

Non è la prima suocera per Belen ma questa volta Antonino Spinalbese sembra davvero l’uomo della sua vita, quello pronto a renderla felice per sempre (foto). E che Belen abbia la stessa intenzione l’ha confessato anche ieri con la sua dichiarazione d’amore nel giorno del compleanno del suo compagno. In attesa che Belen e Antonino confermino che sono in dolce attesa ci sono le presentazioni di famiglia. La showgrl argentina ha presentato sua suocera sui social. La mamma di Antonino, bella, giovane e così simile a suo figlio, salta tutto all’occhio, così come che è lei a stare accanto al festeggiato nel momento degli auguri, delle candeline, delle foto di buon compleanno. Tutto procede a meraviglia in famiglia. La Rodriguez non appare ma si sente la sua voce: “Ma dai un bacio a mamma… uno bello”. Tenerissima Belen e ancora di più Antonino con la sua mamma.

BELEN RODRIGUEZ PRESENTA LA SUOCERA: LA MAMMA DI ANTONINO SPINALBESE

Una festa di compleanno in famiglia, sono tutti a casa di Belen, la stessa casa in cui ha vissuto con Stefano De Martino, ma oggi è completamente diversa: la coppia ha trasformato l’appartamento milanese dando nuovi colori alle pareti e al resto. Adesso è il loro nido d’amore, quello un cui vivono ovviamente con il piccolo Santiago. Nello stesso edificio abitano anche i genitori di Belen, di certo ci sono anche loro per la torta e gli auguri, e poco distante c’è la casa di Stefano De Martino.