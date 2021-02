Belen Rodriguez festeggia Antonino: “Sei l’anima più bella che abbia mai incontrato”

Una dedica d’amore che toglie il fiato quella che Belen Rodriguez ha fatto ad Antonino Spinalbanese nel giorno del suo compleanno. Parole piene d’amore per il suo nuovo compagno. Ma nessun commento in merito alle tante voci circolate in queste settimane. Da giorni infatti si dice che Belen e Antonino aspettino un bambino, che la Rodriguez sia già al quarto mese di gravidanza. Belen e Antonino stanno insieme da sei mesi circa, il loro amore quindi, avrebbe subito regalato alla coppia la gioia più grande, quella di un figlio. Secondo gli ultimi rumors, Belen sarebbe incinta al quarto mese di gravidanza e aspetterebbe una bambina. La show girl non ha confermato ma neppure smentito le tante voci circolate nelle ultime settimane. E nessun dettaglio neppure nelle storie dedicate ad Antonino, nel giorno del suo compleanno. La coppia ha deciso di continuare a mantenere la massima riservatezza in merito?

La dedica di Belen Rodriguez per il suo Antonino nel giorno del compleanno

Le parole della bella argentina sui social:

Meriti qualcuno che vada in estasi ogni volta che sorridi, meriti qualcuno che ti distragga dalle tue preoccupazioni, meriti qualcuno che senta la tua musica quando avrai voglia di ballare, meriti qualcuno che ti abbracci forte, che ti tenga la mano stretta per mai lasciarla, meriti un mondo intero di coccole, di attenzioni, di sguardi complici, di infinite risate dentro mille tramonti. Meriti rispetto, meriti lealtà. E io spero di darti tutto questo ogni giorno da quando apro gli occhi a quando li chiudo, addirittura nei miei sogni. Sei l’anima più bella che abbia mai incontrato, e ringrazierò Dio ogni giorno per ver fatto incrociare le nostre strade. Tua…

Belen #auguri!!!!!! #felizcumpleanos

Parole piene d’amore che di certo hanno colpito Antonino che non ha mai voluto parlare di questa relazione. Una scelta sicuramente condivisa quella di Antonino e di Belen che tutelano il più possibile questo amore così speciale.