Morta la nonna di Stefano De Martino, dramma e dolore per l’addio a nonna Elisa (Foto)

E’ morta la nonna di Stefano De Martino, un incidente in casa, una caduta, un lutto che se possibile diventa ancora più drammatico (foto). Queste le notizie riportate sulla morte della nonna di Stefano De Martino, mentre lui è in silenzio, non ha scritto ancora nulla sui social. Tante volte abbiamo visto la nonna di Stefano De Martino tra le storie Instagram del ballerino e conduttore. Lei sempre pronta a suggerire a tutti di seguire suo nipote nei programmi tv in cui era protagonista. Ci ha fatto sorridere sempre con la sua dolcezza, con la sua semplicità, con l’immenso affetto che aveva per il nipote che correva spesso da lei per abbracciarla, anche se gli abbracci da un anno non sono più possibili.

ADDIO ALLA NONNA DI STEFANO DE MARTINO

Aveva 85 anni e niente faceva pensare a un suo addio. Una morte improvvisa, sembra a causa di una caduta. La signora Elisa era in casa, immediati i soccorsi ma purtroppo inutili. Inutile ricordare quanto Stefano De Martino fosse legato alla sua nonna. Lo è a tutta la sua famiglia a cui deve molto, ma nonna Elisa era la sua prima fan, l’ha sempre sostenuto, incoraggiato e se necessario anche rimproverato.

I funerali di nonna Elisa si terranno domani a Torre Annunziata nella chiesa dello Spirito Santo. Non vedremo più sui social la cara nonna di Stefano De Martino, non ci sarà più lei ad annunciare come ogni volta un suo debutto, a farci sorridere con la sua dolcezza.