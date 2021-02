Ludovica Valli col pancione ma è completamente nuda poco prima del parto (Foto)

Ludovica Valli fiera del suo pancione, quasi pronta al parto questa volta ha forse un po’ esagerato. L’ultima foto con le sue forme meravigliose e dolcissime non è piaciuta a tutti. L’influencer ha postato spesso su Instagram le foto col pancione, un messaggio d’amore meraviglioso verso la piccola che sta per nascere e anche verso se stessa. Non tutte adorano il proprio corpo trasformato dalla dolce attesa ma non c’è dubbio che Ludovica Valli sia bellissima col pancione. Tutti lo pensano ma è il dettaglio sull’eleganza e sul pudore che ha diviso i follower. Era necessario scattare e pubblicare quel selfie senza nemmeno un ridottissimo slip? Questo si chiedono in molti mentre altri difendono la bellezza, la femminilità, la libertà.

IL MESSAGGIO DI LUDOVICA VALLI E LE SUE CURVE PIU’ BELLE

“Le curve più belle sono quelle che non avevo ancora scoperto, semplicemente grazie vita di avermi dato la gioia di poter vivere quello che molte donne, prima che mi accadesse personalmente, chiamano “stato di grazia”, per tutto ciò che accade in 9 mesi e si posa su di noi con grazia. In questo viaggio stupendo non ho mai guardato il mio corpo come mio ma come NOSTRO, il nostro tempio custode di un amore senza confini. E chi se ne importa delle smagliature, della cellulite, di qualche dolore o di qualche kg in più se tutto questo ha un solo nome ed è AMORE”. E’ al nono mese di gravidanza e complimenti a Ludovica perché è davvero in gran forma ma tra i tanti complimenti scegliamo una critica, una risposta a chi difende Ludovica Valli.