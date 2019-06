Ludovica Valli troppo magra sui social, fans preoccupati: sei pelle e ossa (FOTO)

Ludovica Valli, nota per la sua partecipazione a Uomini e Donne e Temptation Island sta facendo molto parlare il suo pubblico nelle ultime ore. La ragazza è solita pubblicare diversi contenuti sui social network e proprio la sua ultima foto postata su Instagram sta preoccupando molto i suoi fan. Ludovica Valli si trova ad Anacapri, luogo in cui si è fatta scattare la foto in questione. La bellissima ragazza si trova in una magnifica cucina azzurra e ricca di cibo, di dolci in particolare. Lei viene ripresa di spalle con un abito vedo non vedo che sottolinea, secondo i suoi followers, i diversi chili persi.

Ludovica Valli dimagrita: la foto che sta preoccupando i suoi followers su Instagram

Il post su Instagram ha generato subito tantissimi mi piace ma anche moltissimi commenti. Commenti di fan che si dicono preoccupati per Ludovica Valli. Seppure la bella donna si trovi in una cucina colma di dolci, il suo fisico direbbe altro, questo il pensiero dei followers che sotto al post sono in apprensione per la loro amata Ludovica. C’è pure chi ha pensato che la Valli abbia potuto utilizzare Photoshop per modificare lo scatto ed eliminare qualche chilo. Ma non solo, secondo molti, la foto con il vestito vedo non vedo sarebbe stata scattata per far ingelosire il suo ex fidanzato.

Ludovica Valli, fan agitati: troppo magra. Il motivo è l’ex fidanzato?

Come ormai sappiamo, Ludovica Valli e il suo ormai ex fidanzato Federico si sono lasciati già da qualche settimana. I due erano andati anche a convivere insieme ma qualcosa probabilmente non ha funzionato. La stessa Ludovica aveva annunciato la fine della relazione non spiegando però il vero motivo della rottura tra lei e Federico. Adesso l’ultima foto caricata dalla Valli farebbe pensare i fan. Ludovica, secondo loro, appare dimagrita e la foto vedo non vedo potrebbe anche far scattare qualcosa nel suo ex fidanzato.

Ma sarà davvero così? Come risponderà adesso Ludovica Valli alle parole dei suoi followers? Vi lasciamo di seguito alcune foto della influencer: ha davvero perso molti chili?